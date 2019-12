Svarte skjermer på holdeplassene

Denne tar tre måneder å lage, men bare et sekund å spise

Saken oppdateres.

Joda, det ble da bra dette! Vi fikk lange, nye busser, og det er lange busskøer i hovedgatene. Lenge før dette nye kom, hadde det blitt montert skjermer rundt omkring på holdeplasser, og det likte vi, men alt har tydeligvis en ende.

Her på Valentinlyst er skjermene svarte, og minner litt om et hån. Hva var vitsen med å bruke mye penger (for det har nok ikke vært gratis) på noe som skulle vare begrenset tid?

Rette vedkommende bør svare, for det er nok ikke bare her?

