Rødt svarer kommentator Harry Tiller: Han forsøker å tegne et bilde av oss som uansvarlige og useriøse

Har ansatt Dorsin: Her er dommen over RBKs nye sportssjef

Her er skjermene til AtB svarte, og minner litt om et hån

Saken oppdateres.

Adressas kommentator Harry Tiller blir kjedsommelig forutsigbar når han kritiserer Rødts budsjettforslag i fredagens avis. Hans innvending synes å være at strategien er for enkel, og hevder at vårt alternative budsjettforslag er «langt utenfor virkelighetens verden». Tiller forsøker å tegne et bilde av Rødt som uansvarlige og useriøse. Det er grunn til å stusse over at samme Tiller tydeligvis ikke ser noen grunn til å reflektere over den manglende realismen i de borgerlige partienes sprikende budsjettforslag. Eksempelvis strekker Frps handlings- og økonomiplan for perioden 2020-2023 seg øyensynlig kun til 2021. Mer enn en tredel av inndekningen i deres forslag forutsettes gjennomført ved konkurranseutsetting og avbyråkratisering. Restborgerligheten i Høyre, Venstre og Pensjonistpartiet er like virkelighetsfjerne med samme korte tidshorisont, og i overkant av en femdel av inndekningen hentet fra fantasifull konkurranseutsetting. De forutsetter videre 53 millioner i besparelser på såkalte «innovative anskaffelser». Dette er altså referanserammen når Tiller skriver at seriøst budsjettarbeid handler om å finne virkelige penger som kan brukes til drift.

LES OGSÅ: Hjemme alene-fest for Rødt

Tiller synes å dele makthaverne i Ap, SV, Sp og MDG sin oppfatning av at det å småflikke på kommunedirektørens kuttforslag er det eneste ansvarlige. Koalisjonens budsjettforslag flytter på bare en halv prosent av pengene, og skaffer inndekning for dette hovedsakelig ved å redusere nødvendige investeringer. Det er derfor på sin plass å snu på Tillers utsagn ved å påpeke at regningen for manglende investeringer vil måtte betales i årevis fremover. Rødt mener det er uansvarlig å spare seg til fant. Vi har i vårt budsjett vist hvor det finnes midler som kan omdisponeres. Og det er riktig som Tiller påpeker at vi ikke benytter hele dette mulighetsrommet, nettopp fordi vi tenker langsiktig.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES KOMMENTAREN: Opposisjonen feilet i første forsøk

Rødt mener det er mulig å bruke 1840 millioner mer enn kommunedirektørens budsjettforslag de neste fire årene, og fremdeles ha et budsjett i balanse. Vi har valgt å levere et forsvarlig budsjett med overskudd, som ikke benytter hele dette mulighetsrommet, men henter midlene fra å ikke betale ekstraordinære avdrag, samt noe fra netto avkastning av kraftfondet. Tiller insinuerer mot bedre vitende at Rødt bruker av kraftfondet, og ikke legger opp til å betale renter og avdrag på lån. Dette er i beste fall en svært unyansert fremstilling fra Midt-Norges såkalt frie stemme.

LES KOMMENTAREN: Har Ap glemt hva de lovte?

Det er krise i bo- og aktivitetstilbudet til de utviklingshemmede. Stort bedre er det ikke i barnevernet. Bemanningen innen både helse og oppvekst er kronisk lav. Rødt styrker barnevern, Familietiltak og PPT. Vi satser på kommunal vikarpool i barnehage og toppet bemanning i helse og velferdssenter, slik at de ansatte får en bedre arbeidshverdag, og brukerne et bedre tilbud. Tiller har rett i at Rødt har ambisjoner om å sikre et forsvarlig driftsnivå i årene som kommer. Da er det nødvendig å kvitte seg med koalisjonspartienes selvpålagte handlingsregler for å få en by som setter innbyggernes behov foran massive overskudd. Ap, SV, Sp og MDG har kun sine lenker å miste.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno