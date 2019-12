Nytt fødetilbud ved St. Olav

Veien har vært stengt i et halvt år. Beboerne frykter for fremtiden

Friske kvinner med forventet normal fødsel uten medisinsk bruk, kan få føde på St. Olav fødestue! 9. desember 2019 er en merkedag for Kvinne-barn-sentret ved St. Olav. Sykehuset åpner for to nye fødestuer inne på fødeavdelingen under navnet St. Olav fødestue. Fødetilbudet er for kvinner som forventer å føde normalt og som ønsker en naturlig fødsel uten smertestillende i form av medisiner.

Her har du frihet til å velge hvordan fødselen din skal være i rolige omgivelser. Du kan føde i vann, og i den stillingen som kjennes best ut for deg. Fødsel er bevegelse. Du har ei jordmor hos deg hele tiden som hjelper deg med å takle riene. En som oppmuntrer, gir trygghet og nærhet. Dette skal være et alternativ til hjemmefødsel og til det å føde på ei stor og travel fødeavdeling, for deg som ikke trenger å være der. Du har gynekolog lett tilgjengelig om det er nødvendig.

Helsedirektoratet, Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den norske jordmorforening støtter denne nivåinndelingen. Vi mener at et differensiert og tilpasset fødetilbud for den enkelte er det beste. All forskning viser at en differensiert fødselsomsorg er en god fødselsomsorg. I dag har vi gode seleksjonskriterier for hvem som skal føde hvor.

Nasjonal og internasjonal forskning viser at jordmorstyrt omsorg gir flere normale, spontane fødsler uten bruk av smertelindring. Dette gjennom god dialog med den fødende, kontinuitet i oppfølgingen, trygghet og nærhet.

Målet med alle fødsler er selvsagt en frisk mor og et friskt barn. Vi er et av verdens beste land å føde i, og det skal vi fortsatt være. En fødsel er en fysiologisk normal hendelse. Aldri før har det vært så god oppfølging i svangerskapet med informasjon, veiledning og tilrettelegging ut fra kvinnens helse som i dag. Dette har positiv effekt på fødselen og tiden etterpå. Som blivende mamma er det viktig å sette seg godt inn i hva en fødsel kan være, da er du bedre rustet for det som skjer.

I dag finnes tre slike fødetilbud i Norge. Det er ABC i Oslo, Storken i Bergen og Fødeloftet i Stavanger. Alle disse har gode resultater og berømmes av leger og jordmødre. Beveger vi oss til England, så har jordmorstyrte enheter vokst i det siste. Kvinner vil ha tilbake fødselen sin, slik den er ment å være.

Stor takk til øverste ledelse ved St. Olav, jordmødre, gynekologer og andre. Takk for at dere følger anbefalinger, ser muligheter og har troen på den normale fødsel. Gjennom denne kvinneverdenen og sammen med de fødende kan vi stadig lære og erfare hvordan fødsler kan være, hvilke urkrefter kvinner har i seg. Mestring og velvære kan ikke måles i tall, men i forebyggende helse. Dette er økonomibesparende på sikt i flere ledd.

Som kvinne er du ekspert på egen kropp, du kjenner deg selv best. Dette er noe du klarer og som man er utrustet med fra naturens side. Lykke til alle som får ta del i St. Olav fødestue.

