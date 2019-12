Russen betalte 3000 kroner for tur til Åre: Rommet manglet «alt» bortsett fra skjeggkre

Saken oppdateres.

Den årlige russefeiringen for avgangselever i Åre fant sted nå sist helg. 2001-årgangen fra hele Trøndelag var samlet i den lille skibyen fylt med festligheter, afterski og maxburgere.

Selv om vi har hatt en bra helg, kan mange ikke riste av seg følelsen av å ha blitt lurt. Billetten til Åre kostet opp mot 3000 kroner, og dekket bosted, heiskort og inngang til et utested. Men hva som virkelig er inkludert i denne prisen varierte sterkt fra en russ til en annen. Russen ved min skole måtte ta med eget sengetøy og håndkle, for så å komme til en leilighet som verken hadde dopapir eller håndsåpe.

Dette skjedde samtidig som elever fra andre skoler kom til hotell med nyoppredde senger, inkludert frokost og middag, og sist men ikke minst - privilegiet til å kunne tørke seg bak. Skillet i kvalitet skulle vist seg ved variasjon i pris, men det gjorde det altså ikke. Alle betalte samme billettpris. Det kan også tenkes at de som satt igjen med de dårligste forholdene, betalte delvis for de som lå på hotell og maten deres. For et sted må jo pengene ha gått.

Åre-turen gjør at hele Trøndelags attenåringer måtte betale i dyre dommer for å kunne være med på feiringen og fellesskapet, som bygges opp under turen. Vi har en fot inn i voksenlivet og vet at 3000 kroner ikke vokser på trær. Noe det nok har gjort for de som tjener på unge russ som ikke vil stå utenfor en slik feiring. Det virker som om arrangørene ikke behandler russen som vanlige kunder, men heller noen å tjene seg ekstra rike på siden de ikke gir russen den faktiske verdien av det de betaler for.

Russefeiringen er en særnorsk og hundre år gammel tradisjon, der vi feirer at vi er ferdig med 12 eller 13 års skolegang. Den symboliserer overgangen til voksenlivet og vi er ikke minst landets fremtid. Det at russen må betale så mye for å kunne være en del av denne feiringen, sender ut et signal om at det er greit å utnytte landets unge, lovende fordi de ikke har annet alternativ - og gjerne vil feire når det endelig blir deres tur.

Russen må stille seg mer kritiske til de skyhøye prisene fra aktører som har bygget seg opp monopol på selve russefeiringen. Vi trenger flere arrangører som er villig til å være på lag med russen, slik at vi kan føle oss like verdig som de voksne vi skal bli.

