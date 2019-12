Takk for at du går? Det burde stått: Takk for at du kjører!

Jeg ser at det er helt fastkjørt blant politikerne om løsning i Olav Tryggvasons gate. Noen som husker hvordan det var da trikken gikk gjennom byen? Det er bare å føre det tilbake til utgangspunktet.

En annen ting som jeg syns er unødvendig å bruke penger på, er å skrive i asfalten: «Takk for at du går og takk for at du sykler». Det burde stått: «Takk for at du kjører». Det er jo tross alt vi som betaler gildet (for Miljøpakken, red.anm.).

