Veinavn i Trondheim med besk bismak

Bak og langsetter hele Risvollan løper en vei med navnet Ingeborg Aas' vei. Dette er en gedigen skivebom og skamplett for Trondheim kommune. For å få en vei eller plass oppkalt etter seg, settes det visse kvalitetskrav som for eksempel at vedkommende har vært en positivt profilert person som har gjort en innsats for gode formål eller på annen måte vært med på å profilere byen Trondheim. Eksempler på dette er Otto Nielsens vei og Henry Gleditsch’ vei.

Tilbake til Ingeborg Aas’ vei. Ingeborg Aas var aktiv og fremtredende lege og psykiater på 1930-tallet og fikk i 1931 Kongens fortjenstmedalje i gull. Oppmuntret av dette utga hun i 1932 en bok på Olaf Norlis forlag med tittelen «Hvordan kan samfundet beskytte sig mot åndssvake og sedelighetsforbrytere». I denne boka ivrer hun for en restriktiv ekteskapslov for psykisk og moralsk «lavtstående» mennesker. Slike mennesker sammenligner hun med «ugress» som må lukes vekk. Ellers vil «edle» mennesker dø eller forkomme. Sitatene er hentet fra journalist Lars Olle Engaas sin gjennomgang om psykiatrien og nazismen, som ble publisert i Klassekampen i 2003.

Aas avslutter sin bok med å si at det å sterilisere og kastrere mennesker «er å komme den lidende menneskehet til hjelp». Hun avslutter sin tirade med å utbasunere at «operasjoner i rasehygienisk øyemed snart vil erobre verden». Der var hun sannspådd!

Disse små smaksprøvene på denne legens menneskesyn er som å lese «Mein Kampf». Hun er en hån mot alle andre som velfortjent har fått sitt navn knyttet til veier og plasser i Trondheim. Og mot alle de som kjempet mot nazismen under krigen. Og mot oss som fortsatt vil kjempe mot at denne og lignende ideologier skal få bre seg.

