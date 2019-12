Norge bør hente 100 enslige mindreårige flyktningebarn fra Hellas

Saken oppdateres.

Trondheim kommune bosatte i 2016 så mange som 123 enslige mindreårige flyktningebarn. Hellas har bedt EU-landene om å ta imot 3000 barn uten omsorgspersoner, som lever under uverdige og ekstreme forhold. Kyriakos Mitsotakis, statsministeren i Hellas, fikk svar fra de andre EU-landene i slutten av november. Ingen ønsker å ta imot noen av disse barna. Statsministeren er ikke bare skuffet, men fordømmer EUs handlingslammelse. Borgermesteren i den tyske delstaten Berlin, Michael Müller, ønsker at Berlin tar imot 70 av barna.

Norge kan også tilby Hellas å ta imot noen av de 3000! Vi bør vise solidaritet og hente minst ett hundre. Kanskje er det nettopp lokale initiativ som må til? Berlin og Norge kan gå foran.

Hellas har ikke har klart å organisere flyktninghjelpen til barna, og landet har lenge strevd med en vanskelig økonomi. De ber ikke om penger, men en rettferdig fordeling av ansvaret. Skulle en fordelt de 3000 barna rundt i Europa, ville hvert land få ansvaret for ca. ett hundre barn, vi mener det er en overkommelig oppgave. At Trondheim klarte å bosette 123 barn i 2016 gjorde noe med oss. Vi var forberedt, fleksible, og alle bidro for å klare dette løftet. Våre lokale politikere i Trondheim og medborgerne har hele tiden vist solidarisk støtte! Takk til dere! Vi kan klare dette igjen. La disse barna komme til oss!

Barna har reist alene og kommer uten foresatte. I Hellas ser vi barn ned i 12-13-årsalderen som er helt overlatt til seg selv. De trenger helseoppfølging, skole, omsorg fra voksne og et trygt sted å bo. I de fullpakkede leirene blir mange traumatisert på nytt. At Hellas roper et varsko er både betimelig og et skikkelig varselsignal. Hvor er solidariteten fra de europeiske land? Hver dag brytes barnekonvensjonen, og disse barnas grunnleggende rettigheter blir ikke ivaretatt. Europas stater har et ansvar for å beskytte og hjelpe barna. Barnekonvensjonen fyller 30 år i år. Dette blir et jubileum med bismak for Europa.

Norge kan, sammen med Berlin, vise vei for EU. Vi kan være de første til å si ja og ta ansvar. Det er forstummende stille i Norge om denne saken. Vi som arbeider med enslige mindreårige flyktningebarn ser at vår egen kommune og andre kan gjøre en viktig og god jobb. Det er et trist julebudskap som sendes til oss og til verden. Det er ikke plass for flyktningebarna i herberget. Kyriakos, vi sier som deg: «For God’s sake, we are talking about 3000 children - can they not be shared out among 27 countries, so that Europe can show solidarity?» .

Å vise en slik manglende vilje til å hjelpe de mest utsatte barna i Europa er feigt og uverdig! Vi i Trondheim vil alltid være klare til å hjelpe. Norge bør klare en slik oppgave. La barna komme til oss! Statsminister Erna og Barne- og familieminister Kjell Ingolf - dette er vårt julebudskap - tar dere utfordringen?

