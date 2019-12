Svarer klimaskeptiker Morten Ellefsen: Kanskje kan klimadebatten føre til psykiske problemer. Desto viktigere å ta det alvorlig

Her får Maars Johnsen beskjed om at RBK-døra fortsatt kan stå på gløtt

Kjære herr Ellefsen. Fint at du tenker på vår ungdom og deres fremtid. Du nevner en del episoder hvor det er spådd «jordas undergang» tidligere, men disse har ingen relevans til dagens situasjon. Det er ingen tvil om at klimaforandringer er på gang og vil akselerere hvis vi som bebor planeten ikke gjør tiltak.

Det er mange eksempler på at samfunn har gått til grunne, fordi menneskene har saget over den gren de satt på, ved å overforbruke tilgjengelige naturlige ressurser og ødelegge det miljø de levde i. Det er det vi er i ferd med å gjøre, ved å overforbruke de ressurser vi har tilgjengelig på kloden, forurense miljøer, forurense atmosfæren, og gjøre livet vanskelig for våre etterkommere.

Dette skaper lite håp for fremtiden for våre ungdommer, mener du. Så er det vel slik, at hvis vi som lever i dag, ikke tar tak i disse problemer, ja, så vil det bli vanskelig for våre etterkommere. Derfor er det fundamentalt viktig at disse problemer blir belyst, og at det fører til handling blant våre beslutningstakere, både innen politikk, industri og samfunn.

Det kan godt være at denne debatten virker negativt på dagens ungdom, og til og med kan medføre psykiske problemer, desto mer grunn til å ta dette alvorlig, for hvis vi alle bidrar til å gjøre noe med dette, så kan fremtiden se lysere ut.

På 1960-tallet, da spenningen mellom supermaktene USA og Sovjetunionen var betydelig, var det mye snakk om en mulig atomkrig, som ville utslette menneskeheten, og at en slik krig kunne bli utløst, selv bare ved en menneskelig feil eller misforståelse mellom disse nasjoner. Dette gjorde noe med oss som var unge den gang, men det medførte også et kraftig engasjement i kamp mot atomvåpen og spredning av disse. Selv om vi fremdeles har atomvåpen, så ble det ingen atomkrig.

At ungdom engasjerer seg i dagens problemer, er veldig bra og helt nødvendig. Det er ikke lett for oss som sitter og skummer fløten av verdens ressurser og lever i relativ rikdom, å snu om på vår livsstil, forbruke mindre, forurense mindre. Vi trenger engasjement fra ungdom hvis vi skal klare dette. Fremtiden er lys, hvis vi på en god måte forvalter de ressurser og verdier som kloden har å by på, men vi må huske at de ikke er uutømmelige, og naturen kan komme ut av balanse, og da blir det vanskeligere å snu skuta, for de som får den jobben.

