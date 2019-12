Bør vi boikotte Coop?

- Det er rart at ingen varslet tidligere. Det kan være at noen er redde for å bli kalt tyster eller «snitch»

Saken oppdateres.

Coop påstår de er medlemseid. Min mening er at i praksis er Coop administrasjonseid. Når markedsdirektør i Coop i intervju i Dagsrevyen mandag 9. desember uttaler seg om at Coop selger juletrær svært billig og får seg til å si at dette gjør de fordi medlemmene vil det, og at de ikke kommer til å endre dette.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Konsekvensen er jo at hederlige juletreselgere med lokale trær mister sårt tiltrengt desemberinntekt, da blir jeg forbannet. Hvor arrogant og smålig går det an å være? Og hvor opptatt er Coop av omdømmet sitt? Dette er peanøtter for Coop og medlemsutbyttet.

Jeg kommer uansett som før til å kjøpe trær fra de som trenger pengene, ofte frivillige organisasjoner som Kiwanis eller en lokal fotballklubb. Jeg trodde Coop hadde lært ifjor. Men det er ikke for sent å snu. Torbjørn Skei, tar du hansken?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno