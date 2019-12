Farlig bussholdeplass – er ikke din og min sikkerhet en prioritet?

Mathilde (26): - Jeg husker at som barn var det en liten evighet å vente til jul hvert år. Nå går det nesten litt for fort

Har du nevroser for at norsk jul er truet, finnes det god medisin

Saken oppdateres.

I september meldte jeg inn et skriftlig avvik angående manglende sikkerhet ved bruk av bussholdeplassen Tonstadkrysset E6. Dette er ett av flere avvik registrert over flere år. Jeg jobber som sjåfør hos Vy Buss AS, og har kjørt buss i Trondheim i litt over syv år. Førerkort har jeg hatt i 23 år. I Trondheim har jeg kjørt de fleste bussene du finner i vanlig trafikk i byen, alt fra 8-meters til 19-meters leddvogn på nylagt asfalt og «krøtterstier» av vegarbeider. Jeg er tillitsvalgt på arbeidsplassen og engasjerer meg i våres hverdag med de utfordringer den gir.

Lenge før min tid som bussjåfør har bussholdeplassene Kroppanbrua og Tonstadkrysset E6 vært oppe til debatt utallige ganger. Kroppanbrua betjenes i dag ikke i nordgående retning grunnet vedtak om sikkerhet ved utkjøring fra holdeplass, med unntak av to linjer. Tonstadkrysset E6, som ligger enda farligere til, er fortsatt åpen: Holdeplassen betjenes daglig, flere ganger i timen, av busser fra Klæbu, Melhus og lenger ut i regionene. Disse holdeplassene ligger begge på svært uheldige plasseringer, og utgjør en reell fare for trafikken.

Nordgående, altså mot byen, ligger denne holdeplassen inneklemt 160 meter etter påkjøringsrampen fra City Syd og John Aas Veg, og 130 meter før avkjørsel til Tonstadkrysset. Ved stopp på denne holdeplassen, skal bussen ut i trafikk som går i 80 kilometer i timen på E6, i et svært komplekst område med både fletting og avkjøring. Akselerasjonsfeltet for bussen ikke mer enn 19 meter, altså så vidt over én busslengde. Å akselerere fra 0 til 80 på én busslengde er umulig.

Bussene vi kjører med her i dag holder ca. 20 til 25 kilometer i timen i det vi skal flette inn med annen trafikk, dersom vi har full akselerasjon. Til sammenligning bruker øvrig trafikk ca. syv sekunder fra påkjøringsrampen bak til holdeplassen. Når bussen svinger ut, vil all trafikk i høyre kjørefelt måtte redusere sin hastighet med ca. 80 prosent. Dette provoserer i trafikkbildet, og vil skape farlige feltskifter for å beholde sin hastighet mot byen. Sørgående er det samme lengde for å akselerere, og her skapes det også farlige feltskifter for å unngå tap av fart. Vi må faktisk bryte trafikkreglene for å komme ut igjen.

I rushen – med stående passasjerer i bussen – er det å be om et alvorlig uhell en dag! Alternativet vil være å benytte Tonstad-terminalen, det medfører økt kjøretid ettersom man må svinge seg av hovedvegen, for så å kjøre på igjen. Fordelen er at faremomentet forsvinner, passasjerer får et bedre alternativ for gangvei, og lettere overganger til andre busser. Med sikkerhet i fokus ville det vært et enkelt valg å ta!

Verneombud, Vy Buss AS og AtB AS har saken som en kasteball mellom hverandre. Ingen klarer å fatte et vedtak om stenging av holdeplassen eller et annet alternativ. Selv om jeg – som protesterer sterkt på dette – mottar støtte fra kolleger, ledere og verneapparat, føler jeg dessverre at det er uten verdi så lenge ingen setter foten ned for å trygge sjåfør og passasjer! Må det skje et alvorlig uhell før noe skjer? Det er ennå ikke fattet et vedtak i saken med avviket jeg meldte inn i september.

