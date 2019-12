Rødt kritiske til Randi Ness' «panegyriske» kommentar: Nato hisser til rustningskappløp

For to år siden ble hun nummer 39 i debuten. Nå jakter sprinthåpet sin første pallplass.

I anledning Natos feiring av sitt 70-årsjubileum rydder Adresseavisen spalteplass for en panegyrisk kommentar fra generalsekretær Stoltenbergs tidligere rådgiver Randi Ness. Det er vanskelig å spore at arbeidsforholdet er opphørt mellom flosklene om sikkerhet og samhold. Når Frankrikes president går til det skritt å betegne alliansen som hjernedød er det et utrykk for en dyp splittelse som følge av USAs manglende pålitelighet og troverdighet som alliansepartner. Det skyldes også en uvilje mot å opptre som uselvstendige redskap for USAs geopolitiske ambisjoner. Mens det for europeiske statsledere demrer at USA har andre strategiske interesser enn deres, er Ness mest opptatt av å understreke nødvendigheten av å gi etter for USAs press om å øke militærutgiftene. Dette fremstilles som en bedret byrdefordeling som styrker samholdet i alliansen.

Der verdenssamfunnet har satt et togradersmål for å begrense global oppvarming, har USA presset frem et toprosentsmål for medlemslandenes militærutgifter. Ness nevner med dårlig skjult stolthet at europeiske allierte og Canada vil bruke 100 milliarder dollar mer enn de gjorde i 2016 for å nærme seg dette målet. Denne voldsomme opprustingen bidrar ikke til folks trygghet som Ness vil ha det til. Tvert imot har Nato igangsatt et nytt ødeleggende rustningskappløp.

Det er på sin plass å minne om et annet Nato-jubileum. I år er det 20 år siden Tysklands forslag om at Nato skulle forplikte seg til å ikke angripe først med atomvåpen ble nedstemt. Samtidig vedtok man et nytt strategidokument som fastslo at Nato kunne delta i kamphandlinger utover forsvar av egne medlemsland etter artikkel 5. Nato gikk fra å være en forsvarsallianse til å bli en angrepspakt. I slutterklæringen fra årets møte tar man dette enda ett skritt videre ved å inkludere verdensrommet i Natos såkalte forsvarsdomene.

Nato har gjennom sine 70 år kamuflert som forsvarsallianse sørget for å opprettholde et uforsvarlig høyt spenningsnivå ovenfor Russland, og å destabilisere land som Afghanistan, Irak, Somalia og Libya. Det er ingen grunn til å stille spørsmål ved Natos handlekraft og evne til å levere amerikansk utenrikspolitikk, men det er all grunn til å reflektere over om sikkerhet og trygghet er en del av denne leveransen.

