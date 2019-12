Stakkars innbyggere som kjøper leilighet i Trondheim kommune

Har du nevroser for at norsk jul er truet, finnes det god medisin

To menn i 20-årene måtte fikk pålegg om å holde seg unna Trondheim sentrum. Politiet forklarer bakgrunnen i et limerick.

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

Saken oppdateres.

Eivind Bratteland hadde et innlegg under «Meninger» i Adressa 10. desember. Der berører han hvordan Trondheim kommune behandler utbyggere, uten tanke for innbyggerne!

LES OGSÅ: Parkeringskjeller i Ranheimsfjæra: Jeg føler meg lurt

Vi kjøpte høsten 2017 leilighet med innendørs parkeringsplass i Ranheimsfjæra. Verken utbygger Skanska, selger Ranheim Utbyggingsselskap eller megler fra Heimdal Eiendomsmegling opplyste på noe tidspunkt i forkant av kjøpet at det kunne være utfordrende å parkere i parkeringskjeller i Ranheimsfjæra. Vi stolte på utbygger, selger og megler! Leilighetskjøpet var vår investering i en problemfri pensjonisthverdag! Så viser det seg at bilen vår dessverre må stå utendørs fordi det ikke er plass til den på anvist plass i parkeringskjeller.

Prosjektet ble markedsført med høy kvalitet og universell utforming, og vi hadde ikke i vår villeste fantasi sett for oss at en parkeringskjeller i et slikt prosjekt kunne være så lite funksjonell! Hvor er tilsynet fra Trondheim kommune? Enda mer alvorlig blir dette da det våren 2017 var en rettskraftig dom mot utbygger Skanska på ikke funksjonelle parkeringsplasser i Ranheimsfjæra. Kom det tilsyn fra Trondheim kommune ved byggesakskontoret etter at denne dommen var avsagt? Nei! Hvor er politikerne?

LES OGSÅ: Dom om trange p-plasser ankes

Nå har Skanska fått tillatelse fra Trondheim kommune til videre utbygging i Ranheimsfjæra, ifølge Brattelands innlegg. Uten at parkeringsdekning er på plass. Det skal bygges en håndballhall, Rema 1000 etableres, 3T og Ranheim fotball holder til her. Hvor har Trondheim kommune og dere politikere tenkt at parkering skal foregå? Vil Skanska få tillatelse fra Trondheim kommune til å etablere parkeringsplasser på friområder rundt omkring!?

LES OGSÅ: Beboerne tapte i retten om trange parkeringsplasser

Som innbygger i Trondheim kommune føler jeg meg nesten helt maktesløs, men bare nesten! Jeg håper at mange blir med i protester mot kapitalsterke utbyggere, som kun tenker «penger spart» når de bygger svære leilighetsprosjekter. De har ikke oss som skal bo i tankene. Trondheim kommune og politikerne i kommunen bør ta sitt ansvar og ha innbyggerne sitt beste i fokus; ikke utbyggerne sine lommebøker!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter