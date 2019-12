12-åring svarer klimaskeptiker: Vi er ikke stresset, vi er redde for vår framtid

Saken oppdateres.

«Det er ingenting å bekymre seg for» er det ungdommen i dag får høre. Dette blir sagt på skolen og hjemme. Er dette det som skjer nå, eller er det barna som forteller de voksne dette? Morten Ellefsen selv mener at «dagens unge fortjener bedre». Det enkleste grepet ville vel være å handle nå for å berolige oss istedenfor å ikke bry seg om bekymringene våre?! Ungdommen bryr seg om en krise som påvirker hele verden og vi blir bedt om å ikke bry oss. Ellefsen til og med sammenlignet unges bekymringer overfor klimaendringer med religiøse sekter og terrorister?!

«Hvor bra er det for barn og ungdom å hele tiden bli fortalt at de voksne ødelegger jorda slik at de ikke har noen fremtid?» Dette sto i Adresseavisen 11. november. Ungdommen i dag ville ikke ha noe å stresse eller være redd for hvis de voksne og politikerne i verden hadde fikset dette med en gang... og ikke hadde drøyd i ca. 40 år.

Forskning viser at siden 1980-tallet har temperaturen blitt høyere over hele verden. Dette viser at vi vet at klimaendringer påvirker jorda i allerede over 40 år. Til og med oljeprodusenten Shell varslet i 1991 med en film om farene av klimaendringer. FNs klimapanel publiserte sin første rapport om klimaendringer i 1990. Det viser hvor lat, kortsiktig og umoralsk mennesker er. Ellefsen sammenlignet i sitt innlegg langtidseffektene av klimaendringer med kortvarige katastrofer som vulkanutbrudd og skred; klimakrisen oppleves ikke bare i dag men over lang tid! Kanskje har mennesker fått det bedre på kort sikt, men dette på bekostning av naturens ressurser. FNs naturpanel har i år fastslått at mange arter er i ferd med å dø ut og at nærmest en fjerdedel av landarealet er påvirket av våre aktiviteter. Dette skjer gjennom intensiv arealbruk og klimaendringene. Inntekter fra jordbruket er redusert med mange milliarder kroner årlig blant annet på grunn av tap av pollinerende arter. Vi har hatt en natur- og klimakrise rundt oss i ca. 40 år, likevel har vi valgt å ignorere dette i alle disse årene.

«Det er ikke vits å studere for en framtid vi ikke har», blir ofte nevnt når journalister spør klimaaktivister hvorfor streikene er i skoletiden. «Vi har det så bra her i landet», er en av grunnene hvorfor ungdommen får høre at de ikke må bry seg. Likeså viser FNs forskning at hver nordmann slipper ut i gjennomsnitt 9,3 tonn CO 2 hvert år og har et økologisk fotavtrykk av 6 hektar. Det må jo være veldig kjedelig for politikerne at de får høre sannheten hver fredag av barna sine. Hadde politikerne gjort noe med klimakrisen før, hadde det ikke være en haug med ungdommer som klager at det skjer for lite nå. Så langt befolkningen er happy nå, tenker politikere kortsiktig, kan vi bare fortsette å pumpe opp olje som om ingenting endrer seg i verden. Men hvis vi fortsetter med den oljeboringen er det ikke mulig å få til Paris-avtalen. Vi kan ikke få til noe hvis vi som befolkning ikke forandrer.

12. desember var det en Twitter-melding som fikk meg som barn tenke om hvilken verden jeg lever i. Trump sendte en melding på Twitter rettet mot den unge og modige Greta Thunberg. Trump sa at hun burde gjøre noe med sine aggresjonsproblemer. Hvem er det som er aggressiv? Aggressiv angrep mot personer som tør å si ifra er taktikken ikke å gi fra seg makten. Det å gjemme seg bak sine løgn og sarkasmen gjør likevel verden ikke til et bedre sted å bo i. Ja Greta, og alle barn med henne, ønsker seg en glad og lykkelig framtid. Det er derfor unge som Greta sier ifra med fine og emosjonelle taler for verdens lederne og streiker fra skolen.

Ungdommen i dag er redd for at hele fremtiden deres blir ødelagt, og det har de all rett til å være. I følge FNs klimapanel vil klimaendringene føre til dårligere tilgang til mat og vann, helseproblemer, økonomisk ulikhet, konflikter og flyktninger, påvirker naturens ressurser, infrastruktur og bygninger og tap av naturmangfoldet. Hvis dette er konsekvensene av klimaendringene vi har i vente, så tenker jeg alle bør være redd. Hvis dette er konsekvensene som forskere antar kommer til å skje i vår framtid, er dette ikke noe man kan glemme i hverdagen. Vi homo sapiens er de eneste dyrene som kan fikse klimakrisen, men ikke alene vi må jobbe sammen som vi aldri har gjort før. Å mest av alt vi må ikke la oss manipulere av det andre sier når vi viser vår mening.

Ja vi er stresset ... For de voksne som ikke bryr seg om vår framtid! Ja vi drømmer om en bedre verden også i vår framtid, men er redd at vi ikke får dem oppfylt.

