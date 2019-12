Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) om julehandelen: Hvordan er gavene produsert?

Saken oppdateres.

Vi går inn i den mest intensive handleperioden i året. Rundt 58 milliarder kroner skal norske forbrukere handle for i tiden frem mot jul. Men hvor mye vet vi egentlig om forholdene våre julegaver er produsert under?

Alt for mange varer som selges i norske butikker produseres under dårlige arbeidsforhold. Lønn man ikke kan leve av, manglende helse-, miljø- og sikkerhetstiltak, uanstendig arbeidstid og barnearbeid er blant utfordringene globalt. Tvangsarbeid og moderne slaveri er dessverre altfor utbredt. Å bekjempe slaveri og farlige arbeidsforhold er en kamp for menneskeverdet. Det er en kamp for at alle mennesker har en egenverdi – mot den verste formen for utnytting og kynisme vi ser i samfunnet vårt.

Mange forbrukere er opptatt av etiske aspekter ved produksjon og forbruk. Det er veldig gledelig. Globale leverandørkjeder er imidlertid svært komplekse og går gjennom mange land. Det er derfor vanskelig å få kunnskap om forholdene der produkter blir produsert, og enda vanskeligere å ta gode forbrukervalg.

Nylig mottok jeg en rapport som kan få stor påvirkning på norske forbrukeres mulighet til å ta gode valg. Etikkinformasjonsutvalget, under ledelse av professor Ola Mestad fra Universitetet i Oslo, har levert et grundig og godt arbeid, som vi snart skal sende på høring. Utvalget foreslår blant annet at norske virksomheter skal ha en plikt til å ha kunnskap og informere forbrukere om arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Et av mine store politiske forbilder er William Wilberforce, som i 1780 ble valgt inn i det britiske parlamentet. Han viet sitt politiske liv til kampen mot slaveriet. Men selv om slaveriet har vært forbudt i de fleste land i over 200 år, har det aldri vært flere slaver i verden enn i dag.

Vi må ta vår del av det globale ansvaret i kampen mot menneskehandel. Derfor har vi satt av 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram til kampen mot menneskehandel og vår tids slaveri. Med dette programmet vil Norge bidra til å forebygge at sårbare mennesker havner i klørne på kyniske bakmenn.

Som forbrukere har vi et ansvar for hvordan vårt forbruk påvirker mennesker og miljø. Samtidig er det lite hver enkelt av oss kan gjøre, hvis ikke vi har informasjon om hvordan varene vi kjøper er produsert.

Mitt juleønske er at det i julehandlene som kommer skal være enklere for forbrukerne i Norge å handle på etisk og bærekraftig vis.

