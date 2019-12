Kvinner med underlivssmerter: Dere er ikke alene. Det er hjelp å få

Saken oppdateres.

«Med egne ord»: Forrige uke ble Cecilie Hagemann intervjuet i Adresseavisen i forbindelse med en sak om kroniske underlivssmerter blant kvinner. Hver uke ber Adresseavisen folk som har vært i medias søkelys, om å fortelle om saken «med egne ord». Her er Hagemanns debattinnlegg:

Det er flott at Adresseavisen har tatt opp temaet langvarige underlivssmerter. Dette er smerter som oppleves å komme fra strukturer i bekkenet, fra navlen og ned i underlivet. Disse smertene kan oppstå både hos kvinner og menn, men er hyppigere blant kvinner. Forekomsten blant kvinner er anslått til ca. 4 prosent, like hyppig som korsryggsmerter. Underlivssmerter ledsages ofte av smertefull sex, vannlating og eventuelt avføringsplager. Mange har også smerter i vulva (ytre kjønnsorgan og rundt skjedeinngangen). Andre kan ha dypere smerte ved samleie. Mange kvinner kvier seg for å ta opp dette med fastlegen sin.

Langvarige underlivssmerter kan ha mange forskjellige årsaker. Smerte er en opplevelse. Det synes ikke på utsiden at noen har smerter, og det kan ikke måles. Langvarige smerter kan være sammensatte, ramme flere organsystemer i kroppen som kjønnsorganer, urinveier og mage/tarm, nervesystemet, muskulatur og også psykologiske mekanismer. Smerte er en hjernefunksjon og virker via nervesystemet. Smerter fra indre organer er diffuse, og overlapper med smerter fra hud. Derfor kan f.eks. hjertesmerte kjennes ut i armen. Smerteopplevelse er forskjellig fra person til person, og kan påvirkes av psykososiale mekanismer. Langvarige smerter kan også påvirke anspentheten i muskulaturen.

Siden det er så mange årsaker til underlivs-og samleiesmerter, må kvinnene først undersøkes hos fastlege. Det er ofte utfordrende å finne ut hvor en utredning for slike smerter skal starte. Fastlegen bør gjøre en gynekologisk undersøkelse, utelukke graviditet, infeksjon og ta celleprøve fra livmorhalsen hvis det er lenge siden. Urinprøve må tas. Hvis det er tarmsymptomer, bør det tas avføringsprøve og eventuelt blodprøver. Fastlegen kan i mange tilfeller prøve ut behandling som hjelper mot menstruasjonssmerter, for eksempel ikke-vanedannende smertestillende som paracetamol og betennelsesdempende, eller hormonbehandling (p-piller eller hormonspiral).

Hvis fastlegen ikke finner årsaken til smertene, henviser fastlegen til en spesialist, enten gynekolog, urolog eller mage/tarm-spesialist. Noen ganger er det grunnlag for billeddiagnostikk, som ultralyd, CT eller MR av mage/bekkenområdet. Gynekologen kan gjøre vaginal ultralyd og evt. kikke inn i bukhulen (laparoskopi) for å se etter sykdommer som endometriose. Urologen kan kikke inn i urinblæren og tarmspeisaliseten kan se gjennom hele tykktarmen med kamera.

Mange ganger finner vi ikke noen åpenbar forklaring på smertene. For pasienter med en mer langvarig smertetilstand kan en tverrfaglig smerteklinikk hjelpe. Her bidrar både leger, fysioterapeuter og psykologer i behandlingen. Det fins flere slike smerteklinikker i landet, bl.a. ved St. Olavs hospital. I tillegg har Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom i Tromsø laget en fin nettside for både pasienter og helsepersonell. For kvinner med spesifikke vulvasmerter fins nettsiden vulva.no. Kvinner og menn med bekkensmerter er ikke alene, det er hjelp og få. Det kan være et betydelig stykke arbeid for å komme seg videre, men de fleste blir bedre av smertene og får en bedre livskvalitet. Det første steget er uansett å snakke om det!

