Arkitektur for viktig til å overlates til arkitektene 

Byrommets estetikk er ikke bare noe som angår oss alle, men også noe som kan bedømmes av alle.

Kåre Willoch har ment at alle store bygninger bør utstyres med en plakett med arkitektens navn, til heder eller spott, alt ettersom. Hvorfor ikke i Trondheim?

Bevaring eller rivning av bygninger blir ofte forenklet til et spørsmål om praktikaliteter og penger, som alle kan ta stilling til, mens estetikken overlates til arkitekter og kunstkritikere å vurdere. Når Siemensbygget på Sluppen ikke vekker de sterke følelsene i formannskapet, hvis medlemmer er valgt av oss som våre likemenn, så tyder det på at vanlige folk ikke gjenkjenner bygningen som noe uerstattelig. Ikke dermed sagt at den er stygg.

Ja, den folkelige kulturen behøver også det ambisiøse å speile seg i, så arkitekturen i seg selv skal man vise respekt for. Det er de kulturkonservative, fordi de er nysgjerrige og ydmyke for hvordan menneskets natur er, og mindre opptatt av hvordan den burde være, som må forfekte at vanlige folk har noe å si om estetikk. Å si «riv skiten» er kanskje tabloid, men trenger ikke å være dumt. Sansen for skjønnhet, og likeledes evnen til å gjenkjenne den, er noe som ligger dypt i oss. I motsatt fall: En kunstig intelligens kan læres opp til å se mønstre i hva mennesker sier er vakkert, men ikke selv til å skape noe originalt.

Noen arkitekter snakker om en «midtlivskrise» som det nå er modernistisk arkitektur, som Siemensbygget, sin tur til å gjennomgå. I så fall må vi spørre hvorfor mange bygninger ikke har gjennomgått en slik krise. Mathesongården stod ferdig i nybarokk stil i 1898. Den ble ansett som ualminnelig vakker og spektakulær den gangen. Hva var det som fikk Adressas lesere hundre år senere, i 1998, til å kåre Mathesongården til Trondheims vakreste bygning? Og som nå får eierne av klesbutikken Retro til å beskrive den som «ærverdig» (Adressa 4. desember). Kanskje er det fordi noe ved Mathesongårdens estetikk i sin kjerne er skjønt og originalt. Jeg tør ikke si sikkert hva dette «noe» er, så jeg er heller ydmyk for det.

Antagelig er det også en tidløs sjarm og sentimentalitet over byens små trehus som får folk til å verdsette dem. Også om Siemensbygget er det kommet en forslitt henvisning til 1960- og 1970-årenes ønske om å rive på Bakklandet og Løkkan. Et ønske som må forstås ut fra at disse strøkene den gangen var forfalne, mens romsligere og sunnere boliger ble bygget for det brede lag av folket andre steder. Når vi ser de velholdte trehusene i dag, virker det helt latterlig å skulle rive dem. På en annen side så finnes det bygninger i byen som påkaller ønsker om å rive, uten at de har vært forslummet på noen måte. Det må bety at den vanlige trondhjemmer evner å bedømme kvalitative forskjeller i estetikk, så lenge noen samvittighetsfullt har tatt vare på bygningene. Trehusene kan ikke brukes som brekkstang for alle rariteter som er bygget etter dem.

Vi trenger et oppgjør med tankegangen om at skjønnhet bare skal vurderes ut ifra kontekst: Noe er ikke vakker kunst, bare fordi det står i et monter. Noe er heller ikke vakker bygningskunst, bare fordi det dekker en fasade.

