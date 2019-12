Kjære småbarnsforeldre som bytter bleier på spisebord inne på utesteder

Behøver man å gi uttrykk for all mulig frustrasjon i avisenes spalter?

Saken oppdateres.

Først må jeg si at jeg unner dere gleden og stoltheten dere har ovenfor deres nyfødte. Den gleden skal ingen ta fra dere. Men det er en ting jeg ikke kan fordra med enkelte av dere småbarnsforeldre. Nei, det er ikke offentlig amming, som jo er helt forståelig og naturlig.

LES OGSÅ: Morsomt og godt om småbarnsmor i krise

Det jeg skal fram til, er mye verre enn de fleste andre ting man i det hele tatt kunne ha kommet på å gjøre på et offentlig sted. Jeg har vært vitne til lignende episoder andre steder også, men hendelsen jeg sikter til utspilte seg på bondens marked i kafé-lavvo på Trondheim Torg.

Det som møtte meg inne i lavvoen har tydeligvis blitt den nye trenden for enkelte småbarnsforeldre når de skal menge seg med andre småbarnsforeldre på spisesteder. Jeg blir fortsatt like satt ut. For der inne lå to spedbarn på spisebordet i Adam og Evas drakt. Ingenting galt med det, men når synet som også møtte meg var to overfylte bleier og full understellsvask, så var ikke det første jeg tenkte på å gå til kiosken for å bestille varm sjokolade med ekstra krem, for å si det sånn. Nei takk, du!

LES OGSÅ: Var tilbake i jobb syv uker etter fødselen

Kjære småbarnsforeldre som syns det er en glimrende idé å bytte bleier oppå bordet inne på et spisested, hvor folk setter seg ned og plasserer maten sin. Der hvor folk skal kose seg med varm sjokolade med ekstra krem og vaffel med syltetøy. Det er i seg selv ikke spesielt appetittlig med lukten av ferdig fordøyd morsmelk, og sjokoladepuddingen som ligger på nabobordet og godgjør seg vil nok for mange virke kvalmende når man etter 15 minutter i kø endelig får betalt for maten man skal sette seg ned og kose seg med. Mange vil nok miste matlysten av lukten og synet av bleieskift midt oppi måltidet. Likevel er det noe som er verre oppi alt dette, og det er det jeg ønsker å bevisstgjøre småbarnsforeldre som skifter bleier på offentlige spisebord om. Nemlig noroviruset, influensaen og alt som spirer og gror i barnehagen, og som overføres via kontaktsmitte.

LES OGSÅ: Disse prisvinnende fødselsbildene vil ta pusten fra deg

Jeg hadde flaks denne dagen og så heldigvis hvor dere småbarnsforeldre bytta bleier, så jeg slapp unna med skrekken. Heldigvis unngikk jeg nachspielet til gruppen med bakterier og virus som hadde full fest oppå bordet. Jeg har ikke noe ønske om å sitte på julaften med full jackpot av norovirus, influensa og en eller annen cocktail fra barnehagen som åpner alle mine kroppsåpninger. Det å holde rundt bøtta som at det er noen jeg elsker med rompa godt plantet på skåla med svie langt oppi endetarmen! Selv det mest silkemyke dopapiret føles som sandpapir og man synger for seg selv «All I want for jul» is a do with understellsspyling med inspirasjon fra serien «The Julekalender» som høres i bakgrunnen fra tv-en på stua. Tankene går også til stakkars gamlemor som satte seg ned på samme bord og skulle kose seg med kaffen og strikkingen sin, da hun med svekket immunforsvar kom i kontakt med Mr. Norovirus og Mrs. Influensa.

LES KOMMENTAREN: Det må da være mulig å få ligge litt nedpå etter smertehelvetet?

Så nå håper jeg dere småbarnsforeldre, som skifter bleier på spisebordet på kafé-lavvo eller lignende sted, tenker dere om og finner dere et mer egnet sted. Hva med et stellerom eller et tilsvarende sted hvor folk ikke sitter og spiser maten sin? Jeg håper dere kan gå såpass i dere selv at vi andre som er uvitende om det her slipper uønsket og unødvendig besøk i Julen og de andre dagene av året.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter