Ansatte og direktør reagerer på manglende debatt: Hvorfor er politikerne så stille om Vistamar?

Saken oppdateres.

Som ansatt ved Vistamar rehabiliteringssenter stiller vi oss undrende til stillheten vi opplever fra politikerne i Trondheim kommune. Vi har lest innlegg i Ordet fritt i Adresseavisen fra både brukere og pårørende hvor de har uttrykt stor bekymring om Vistamar vedtas nedlagt fra juli 2020.

Hvorfor har ingen politikere svart brukerne som har skrevet i avisen?

Kan politikerne forklare bakgrunnen for at de nok en gang vurderer å legge ned Vistamar?

LES OGSÅ: Vil kjempe for Vistamar

LES OGSÅ: Ikke ta fra oss Vistamar rehabiliteringssenter

Hvilken kunnskap har politikerne om Vistamar rehabiliteringssenter? Alle politikerne har blitt invitert til Vistamar, men det er lenge siden vi har hatt besøk av noen fra bystyret i Trondheim kommune. Hvilke politikere har satt seg inn i hvordan dette vil påvirke våre brukere? Hvorfor har ingen politikere snakket med oss ansatte eller brukerne våre om helseeffekten etter opphold på Vistamar?

Hvorfor har ingen tatt kontakt med ansatte for å få kunnskap om hva vi driver med?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Trondheim kommunes verdier er «åpen, modig og kompetent». Hvordan er disse verdiene ivaretatt fra kommunen side? Det har vært åpenhet omkring forslag på nedleggelse, men det er ingen åpenhet om hva som skal skje med senteret. Trondheim kommune har en leieavtale som vil vare i ti år til. Hva skjer med et senter som står tomt i ti år? Hvem skal betale for husleie, strøm, vann, forsikring, vedlikehold, vaktmestertjenester, vakthold med mer. Vi kan ikke se at det er noe å tjene på å legge ned Vistamar rehabiliteringssenter.

LES OGSÅ: Mange pasienter trenger Vistamar

Våren 2017 var en ufattelig vanskelig periode for personalet ved Vistamar. Store avisoverskrifter, oppsigelse av ansatte og mye negativt fokus. Alle ansatte har klart å reise seg etter den vanskelige perioden. Staben ble halvert, men oppfølging og behandling av brukere er likevel blitt mye bedre de siste årene. Spørsmålet vi stiller oss nå er: Hvorfor vurderer politikerne nedleggelse av senteret nå? Vi som jobber på Vistamar har de siste årene bidratt utrolig mye og gjort det vi kan for å få Vistamar til bli et enda bedre og veletablert rehabiliteringssenter. Mangelen på informasjon har ført til at personalet er like overrasket som brukerne over at politikerne nok en gang foreslår å legge ned Vistamar.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno