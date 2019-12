Saken oppdateres.

Nå i førjulstida skrives det radiohistorie i Trondheim. To av Norges mest populære programmer forsvinner. NRK på Tyholt sitt «nyhetsflaggskip» Her og Nå og det populære Norgesglasset er historie. Det kommer selvsagt andre programmer på P1, men det blir mer musikk og mindre nyheter og reportasjer. Her og Nå var allerede i gang som prøvesending da P2 (seinere P1) ble opprettet i Trondheim i 1984.

En hovedgrunn til at de borgerlige partiene gikk inn for dette, var for å skape et alternativ til Marienlyst på riksnettet. Alt skulle ikke sees fra Oslo 3, som det het den gangen. Her og Nå var spesielt viktig for å skape et alternativt nyhetsmiljø utenfor Oslo-gryta der «alle kjente alle». Reportasjer og det å være til stede i hele landet var spesielt viktig, samt å gi bakgrunn for nyhetene på en lett fortalt måte.

Her og Nå har de siste årene sakte, men sikkert blitt vingeklippet for ressurser med beskjed om å spille mer musikk istedenfor reportasjer man ikke får laget, eller sende om igjen saker fra NRK Nyheter i Oslo. Nå blir det altså kun en aktuell talkshowtime midt på dagen med programlederen i hovedrollen og ikke minst masse musikk.

Norgesglasset ble startet i 1994 for å utfordre konkurransen fra det nye P4. Det klarte man, og magasinet med de gode historiene fra hele landet ble raskt populært. Også her har sparekniven vært flittig brukt og nå forsvinner også dette programmet. Det som skjer i P1 er at man ofrer en del av de eldre lytterne man har, i håp om å få de litt yngre lytterne man ikke har. Det tredje hovedprogrammet på riksnettet på P1, Nitimen fra Oslo, fortsetter.

Jeg forstår at programmer må forandres i takt med tida, men jeg tror det er feil å svekke NRK på Tyholt som en utsiktspost som forteller historier og ikke minst nyheter med vekt på andre ting enn man ser fra hovedstaden. Det er jo det politikerne også har bedt oss om. Samfunnsoppdraget er ikke å spille mer musikk. Jo, vi har en livskraftig redaksjon i P3 Nyheter, men de presenterer først og fremst nyheter for ungdom som andre har laget før dem.

Samtidig som de brå forandringene nå ved årsskiftet har det skjedd en langsom nedbygging av NRK Trøndelag de siste årene. Færre stillinger, færre TV-produksjoner, mer musikk og kortere sendetid på riksnettet.

Jeg tror det er viktig for Trondheim og for Norge at NRK har en sterk rikskringkaster utenfor Oslo. Da må både lyttere og politikere passe på at NRK på Tyholt fortsatt blir et viktig korrektiv og supplement til NRK-innholdet som velges ut og sendes fra Oslo.

