Ugresset til Ingeborg Aas

Det pågår en debatt i Adresseavisen mellom Torbjørn Kvam og Terje Carlsen om Ingeborg Aas og steriliseringsloven fra 1934. Mitt navn er nevnt i debatten (som forfatter av et innlegg om psykiatri og nazisme i Klassekampen, der Ingeborg Aas ble nevnt, red.anm.).

Det er ingen tvil om at Ingeborg Aas var en sterk tilhenger av å sterilisere av rasehygieniske formål for å hindre avl av sykt, mindreverdig og svakt avkom. Terje Carlsen kan ikke ha lest boka hennes fra 1932. Den har jeg foran meg nå. Der kan vi lese at hun ville ha en restriktiv ekteskapslov for mennesker som er «moralsk laveststående». Hun skriver at dette er omstreiferne, som hun kaller for menneskelig «ugress», som det er viktig å få lukt vekt. «Den verste samfunnsfare er de psykisk undermålere, som vandrer omkring allevegne.» Hun skriver at skal vi «sterilisere som det monner, så må man kaste sine øyne på alle omstreiferne». Hun kaller omstreiferne for en «landeplage», og mener «internering er et utmerket middel teoretisk sett, men det er dyrt». Svanviken arbeidskoloni var en sånn interneringsleir.

Ingeborg Aas avslutter boka si med at det å sterilisere og kastrere mennesker «er å komme den lidende menneskehet til hjelp». Nå var dette rasehygieniske menneskesynet til Ingeborg Aas et menneskesyn hun delte med mange nordmenn, men det blir ikke mer akseptabelt for det.

Nå viste TV 2 programmet «Norge bak fasaden», der det fortelles at 1500 barn av «omstreifere» ble fratatt sine barn. Ingeborg Aas var en av hovedarkitektene både bak den menneskefiendtlige steriliseringsloven, og hennes menneskesyn representerer et mørkt kapittel i vår historie.

