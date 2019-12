Pasientforening svarer Adresseavisens kommentator: «Allergikere» som snyltere

Jeg skammer meg over at jeg har en frihet som er så få forunt

New Zealand har fått innlevert over 56.000 våpen

Saken oppdateres.

Adresseavisen og flere andre media har i det siste tatt opp at mange «matallergikere» spiser mat de ikke skal tåle. Vi som jobber seriøst for dem som har påvist matallergi eller overfølsomhet, er enig i den kritikken. De som forventer å få mat tilpasset deres matintoleranse, og så gir blaffen i sin egen matintoleranse, ødelegger mye for det arbeid vi gjør for å få aksept for matallergi og overfølsomhet.

LES KARI HOVDES KOMMENTAR: De blir sett på som snyltere som stjeler p-plassen til handikappede

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er stor innsats i dag for å lage allergihygienisk sikker mat på restauranter og matindustri, ved å ignorere det, være «falsk» matintolerant, blir innsatsen satt tiår tilbake.

Den som ønsker å få spesialmat, skal respektere sitt eget ønske slik man forventer at andre gjør. Det har god effekt for andre i samme situasjon.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno