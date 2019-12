To spørsmål til Nokas og AtB

Jeg skammer meg over at jeg har en frihet som er så få forunt

Saken oppdateres.

Etter at jeg delte bildet jeg tok av Nokas-vektere som jeg mener «overfalt» en ung gutt på sist torsdag med Adressa og på Facebook, har jeg fått mange henvendelser. Jeg har fått mest støtte, men også spørsmål og kritikk. Facebook-innlegget fikk også mange kommentarer som helt klart var hetsende mot vektere, som ble gitt kreative tilnavn som «tyttebærpoliti». I løpet av de siste dagene har jeg slettet mange injurierende innlegg.

La meg derfor forklare hvorfor jeg delte bildet: Jeg ville sette søkelys på det jeg oppfattet som overdreven og unødvendig voldsbruk. Jeg tror vi trenger den debatten, det bør ikke være nødvendig å bruke vold for å gjennomføre en billettkontroll! Men jeg ønsker ikke å bidra til å skape «hat» mot vektere, snarere tvert imot.

LES OGSÅ: - Vektere klemte passasjer opp mot trikken

Hvis det ikke er vekterne selv det er noe galt med – og det tror jeg virkelig ikke – så må vi diskutere de interne retningslinjene og strategiene som vekterne følger. Det forekommer meg at Nokas-vekterne som AtB har leid inn, følger en todelt strategi ved eventuell rømning, som lett kan utarte til vold, og som samtidig vanskeliggjør vitne-dokumentasjon. Vekterne skaper fysiske sammenstøt når de omringer eller går i klinsj med de som forsøker å rømme, gjerne fire mot én. Ved fysisk konfrontasjon går de sammen og holder fast, presser inntil vegg, bygning, bakke eller selve trikken. Det mener jeg er en provokasjon, når vekterne bevisst konfronterer en person i fart må det bli fysisk. Jeg kan forstå at slike strategier kan være nødvendig ved vakthold rundt berusede og potensielt aggressive mennesker, men ikke ved billettkontroll på morgentrikken.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Samtidig virker det som vekterne er trent i å gå i veien for kameraer og mobiler. De vet selvfølgelig at de ikke kan konfiskere eller kreve innhold slettet, men klarer likevel å hindre dokumentasjon. Mitt første spørsmål går derfor til Nokas: Hvilke strategier følger deres vektere når dere kontrollerer billetter for AtB, og hvilke rutiner har dere for å unngå å eskalere potensielle voldelige situasjoner?

Mange har spurt om jeg synes det er greit å snike på trikken. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. Men å snike er ikke et alvorlig lovbrudd. Det er faktisk ikke i et lovbrudd: Man blir ilagt et gebyr som er mindre enn for å glemme blinklys. I AtBs håndbok for kontrollører fra 2015, står det at kontrollører skal sette egen sikkerhet først. De skal la personer forlate situasjonen, følge etter og ringe politiet. De kan holde klær, men unngå å bruke makt. Retningslinjene er nok formulert slik fordi det er en variert gruppe som reiser kollektivt morgenen. En relativt stor andel er barn, som står i midtgangen med ranselen på. Det var barn om bord på trikken da «Thomas» ble presset opp mot rutene på linje 9. Hvem tok jobben med å forklare dem hva som skjedde?

Les også: Kraftig trafikkvekst på Gråkallbanen etter at AtB innførte nytt rutetilbud

AtB har ikke utstyrt alle holdeplasser med automater. Kanskje noe så ordinært som å glemme mobilen, eller at man som besøkende i byen havner om bord i en buss uten at man kan lese oppslag på holdeplasser, ender opp med at man blir «overfalt» en eller to holdeplasser lenger nede? Mitt andre spørsmål er derfor rettet til AtB: Er det trygt å reise med dere for alle?

Begge disse spørsmålene må det gå an å svare på i offentligheten. Jeg trenger å vite at dere tar dette alvorlig, før jeg avgjør om jeg skal ta med barna mine på trikken igjen. Her ligger det også en gyllen mulighet for å bedre omdømmet, slik at flere ser verdien av den viktige jobben vektere tross alt skal gjøre – bidra til et tryggere og bedre samfunn.

Red.anm.: Kommunikasjonsdirektør i Nokas, Ådne Mauritzen, har tidligere sagt til Adresseavisen at de ikke kjenner seg igjen i det Haugseth forteller. - Situasjonen ble roet ned, og det ble ikke utøvd vold (...) Vi gjorde det vi måtte, sa Mauritzen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno