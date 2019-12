Vis i alle fall politisk folkeskikk

Saken oppdateres.

Har komitragedien i nye Ørland kommunestyre ingen ende? Oppatt og oppatt kommer nye utspill som vanlige borgere har liten sans for , og for velgere knapt til å begripe. En sak er de mange valg, avtaler og konstellasjoner som har funnet sted siden valgdagen, en annen og verre er den ekle mobbingen av en politisk meningsmotstander som nær daglig dukker opp i media.

LES OGSÅ: Nå må opposisjonen besinne seg

Dumskapen startet vel med avtalen som Høyre og Sp inngikk under selve valgdagen, altså etter at velgerne fikk muligheter til å ta stilling til avtalen og før valgresultatet forelå! Hva slags demokrati er det? Denne avtalen ville følgelig ha resultert i både ordfører og varaordfører fra gamle Ørland. Kanskje ikke helt smart og smidig med tanke på samarbeidsklimaet i den nye kommunen. Nå ble jo resultatet et annet, og hva som senere har skjedd av avtaler skal her forbigås i stillhet. En kan like det eller ei, men både Fylkesmannen og departementet har altså slått fast at dagens ordfører er lovlig valgt. Dette tar flertallet ikke hensyn til, mannen skal både via ultimatbrev på kveldstid, stillingskastrering og oppførsel på talerstolen tilsynelatende mobbes vekk.

Folk som nærmer seg hundre, som undertegnede, burde selvsagt holde kjeft i samfunnsdebatten, men av og til taper fornuften for arrigheten. Som medarbeider i Adresseavisen gjennom flere tiår falt det i mitt lodd å overvære nær utallige kommunestyremøter, en del fylkestingsmøter og av og til også stortingsmøter. Men aldri, jeg sier aldri, opplevde jeg at representanter unnlot å henvende seg til ordfører, fylkesordfører eller stortingspresident før innlegget kom.

LES OGSÅ: Kommunestyret erklærte valget av Myrvold ulovlig og ugyldig

I gamle dager ble dette omtalt som politisk folkeskikk! Uansett hvor uenig representanten måtte være med den aktuelle ordstyreren. Jeg registrerer at enkelte i nye Ørland kommunestyre nå kastet den gode skikken på båten, og det kan knapt oppfattes som annet enn ledd i en pågående mobbing av ordfører og ordstyrer. Diskvalifikasjonen av det valgte formannskapet kan vel sees i sammenheng.

LES OGSÅ: Ordfører Myrvold for stillingen halvert

Mobbing er et samfunnsproblem både i skole og på arbeidsplasser. Rektorer, lærere, førskolelærere, arbeidsgivere og politikere er fra øverste myndigheter sterkt anmodet om å medvirke til bekjempelse av slikt. Det er bare å registrere at en del politikere i nye Ørland har en god vei å gå før de med troverdighet kan kaste seg inn i den kampen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter