Søndag kveld hadde jeg min flotteste opplevelse av Nidarosdomens Guttekor i domkirka. Noensinne.

Ikke sånn å forstå at jeg har vært til stede hvert år eller på hver konsert. Nei, men med ujevne mellomrom har jeg stått i køen langs smijernsgjerdet langs kirkegården. Hutret, slått floke, stampet føttene varme, og langsomt rykket fram til den lave og trange inngangsdøra mot Munkegata. Ikke sånn i år: Førti minutter før konsertstart kunne vi gå køfritt rett inn døra, kjenne varmen i mottakelsen fra vertskapet og Domen, og finne en plass i stolradene. Og et kvarter før årets «Vi synger julen inn» startet, var kirka full. 1200 tilhørere - for fjerde gang denne helga.

Hva er det som bidrar til en uforglemmelig opplevelse av Guttekoret i Domen? Er det de glitrende solistprestasjonene fra guttene i koret, dybden i klangen fra Trondheimsolistene eller følelsen av å bli berørt av noe større enn deg selv når orgelbruset ovenfra bokstavelig talt flommer nedover søylerekkene? Eller er det overraskelsen av små solistgrupper som plasserer seg utover i kirkerommet for bygge opp en klang fra det spinkle til det mektige? Eller er det arvingen Joakim Røbergshagen som 19 år gammel får fiolinen til å lyde skarpt som en trompet eller modent varmt som en bratsj - over og mellom tonene fra kor, orgel og orkester? Svaret finner hver enkelt.

Og korets ledelse har lært: Årets utgave var nemlig også en av de mest demokratiske. Ved ta i bruk hele kirkerommet med kor, orkester og solister plassert både midt i, i øst og i vest, fikk alle en følelse av å sitte tett på, uansett avstand til rosevinduet.

Det er noen år siden Trondheim hadde deltakere i Champions League; mange spaltemeter er skrevet om dét i Adressa. Heldige er vi som allikevel kan nyte mesterligaspill i Domen, framført av noen av de aller fremste kunstnerne på sine felt.

