Driver Miljøpakken ansvarlig miljøpolitikk?

Ser i Adresseavisen at både bystyret og styringsgruppa i Miljøpakken kommer med forslag om å innføre 50 prosent betaling for elbil fra 1. mai 2020.

For oss som allerede har elbil og ser alle fordelene med å kjøre elbil, som at de ikke forurenser luften med partikler, NOx og andre illeluktende gasser fra eksos, er innføring av bompenger nesten som forventet. Det er heller ikke en stor sak. Vi vet at vi bidrar til bedre byluft og til at Norge skal greie sine klimamål. Men vi er redde for de som er i tenkeboksen for å kjøpe elbil. De kan bli skremt av politikere som er uforutsigbare og har hastverk til å kjøpe eksosbil.

Miljøpakken unnskylder seg med at både Oslo og Hordaland har innført betaling for elbiler, men de glemmer å opplyse om noen fakta. Andelen elbiler i både Oslo og Hordaland ligger nå på ca. 16 prosent, mens det i Trøndelag er på åtte prosent. Antall passeringer i bomringen i Bergen passerte 20 prosent før de innførte bompenger halvåret etterpå, omtrent som i Oslo.

Prisen pr. passering for elbil i Oslo varier fra 21 til 42 prosent av full pris, i Bergen 33 til 40, mens i Trøndelag ønskes det å gå direkte til 50 prosent. Og det lenge før antall passeringer av elbil i bomringen har kommet til 20 prosent av alle passeringer.

Politikerne tror ikke innføring av halv betaling i bommene vil påvirke elbilsalget. Der frykter vi at de tar feil. Vi vil bare minne fylkespolitikerne på hva som skjedde med elbilsalget på Fosen da det ble hasteinnført fullpris på fergebilletten, ja elbilsalget stoppet helt opp.

I Atlanterhavstunnelen i Kristiansund ble det innført 50 prosent betaling for elbil 1. januar i 2019, av totalt 69 019 biler som passerte bomsnittet i september 2019, var 19 499 elbiler – det er 1 581 færre elbiler enn samme måned i fjor. I september passerte også 49 520 fossilbiler gjennom tunnelen. Det er 2 237 flere enn samme måned i fjor.

Må også nevne at Bergen har gratis elbilparkering, Oslo innfører en lavpris på elbilparkering til våren, mens det i Trondheim er fullpris selv om det i loven nå står maksimalt 50 prosent. Trondheim kommune venter på ny parkeringsforskrift før de setter ned til 50 prosent.

Det er faktisk slik at elbilister flest er slik som resten av folket, de tenker mye økonomi, men miljø i varierende grad. Det er ansvarlige politikere som må tenke miljø ved å styre folks valg med økonomiske lokkemidler.

Vi anmoder derfor Trøndelag fylkesting, Miljøpakken og Trondheim kommune om å enes om følgende: Når andelen elbiler har passert 25 prosent av bilparken, innføres 25 prosent pris i forhold til bil med forbrenningsmotor. For så å øke til 50 prosent betaling når halvparten kjører elbil.

