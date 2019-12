Vintervedlikehold i Steinberget

Saken oppdateres.

Leser at i vinter skal veier der metrobussene kjører, vil få ekstra vedlikehold med snømåking og strøing. Det jeg lurer på er om Trondheim bydrift har fått ekstra tilskudd til dette prosjektet?

Jeg bor i Steinberget som har store utfordringer vinterstid. Blir det for eksempel slik at Steinberget og sideveiene får dårligere vedlikehold i år enn i fjor?

Personlig var jeg ikke imponert over vedlikeholdet sist vinter her i området. Jeg tenker med gru på at det skal bli et dårligere tilbud nå i vinter, når veiene som kjører metrobusser skal bli oppgradert på vedlikeholdet. Håper noen kan gi meg et svar slik at vi som bor i dette område føler oss trygge.

Vi har mange skolebarn til og fra skole som bruker Steinberget og sideveiene til sin skolevei. Ønsker og håper at både fotgjengere og bilister blir ivaretatt når fordeling av potten for vedlikehold skal fordeles. Tror det er flere en jeg som ønsker svar på dette.



