Ja til bompenger for elbiler

Det er et kjempeparadoks at elbilene kjører gratis

Saken oppdateres.

For omtrent på dagen ett år siden var NAF ute i denne spalten og forlangte at også elbiler pålegges å betale bompenger. Nå ser det ut for at vi blir bønnhørt. I to artikler de seneste dagene har denne avisen belyst hvordan det nå legges til rette for at det fra 1. mai blir innført bomavgift også for denne gruppen, som frem til nå har vært fritatt for denne svært omdiskuterte skattleggingen.

Elbilforeningens lokale våpendrager, Ståle Langolf, er selvsagt sjokkert. Det er vanskelig å ta ham alvorlig, for hvis 1. mai blir startdato for bompenger for elbilene, som det nå legges opp til, er det i forhold til den forutsigbarheten han etterlyser, godt over tre år på overtid!

NAF er i utgangspunktet imot bompenger som finansieringskilde, men så lenge bomsystemet er innrettet slik det er i dag, er det de med biler med fossilt brennstoff som betaler bomregningen; ikke bare sin egen, men også for elbilene.

Når det gjelder bompenger som trafikkregulerende virkemiddel – det dreier seg i hovedsak om de såkalte bypakkene for de store byene – er det jo et kjempeparadoks at elbilene kjører gratis. Der er det jo nettopp betalingen som skal få folk til å velge andre måter å komme seg inn i byene enn ved bruk av bilen.

Vi ønsker styringsgruppen for Miljøpakken lykke til med arbeidet, og håper at bystyre og fylkesting fatter de nødvendige vedtak, slik at elbilistene fra 1. mai som en start kan begynne å betale en del av bomregningen sin selv.

