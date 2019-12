«Vi bak listen føler tydeligvis ikke at hardrockerne har hatt spesielt mye å gi verden de siste ti årene»

Saken oppdateres.

Jeg skriver med dette en liten kommentar til Oskar Kjøsnes’ epistel om språkforvikling i NRK, som ble gjengitt i Ordet fritt 16. desember:

En av mine unge venner, Sjell, hadde lenge vært forelsket i Sjersti. En kveld, like etter at Sjell hadde sjørt opp, fikk han låne pappas bil. Han tok mot til seg og inviterte Sjersti med på sjino. Filmen de skulle se, en sjærlighetsfilm, var imidlertid så sjedelig at de forlot sjinosalen før filmen var slutt.

I stedet dro de til en sjinarestaurant, hvor de sjøpte sjinamat. De ønsket å spise maten på sjinesisk vis, og ba derfor om spisepinner. Maten smakte sjempegodt, og de to ble sittende der en god stund før de bega seg på hjemvei. Sjell var mektig stolt både av nysjæresten og sitt nyervervede førerkort, og tilbød seg selvfølgelig å sjøre Sjersti hjem. Før de sjiltes dristet Sjell seg også til å gi Sjersti et sjapt sjyss som takk for en sjempehyggelig kveld.

