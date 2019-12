Nei til at staten skal betale for luksusliv og inkasso

Her møtes byens innbyggere for å bli utfordret

Skal vi virkelig godta at nyhetsopplesere i NRK ikke kan uttale ord som for eksempel «kjøpe»?

Saken oppdateres.

FN har utpekt klesbransjen som klimaversting. Halvparten av alle klesplagg som kjøpes i Norge, blir liggende ubrukt, ifølge Fretex. Norge ligger på topp i verden når det gjelder innkjøp av klær og mange andre forbruksartikler, ifølge Fremtiden i våre hender.

Bare i Trøndelag har det vært nær hundre saker bare på ett år, der Nav har måttet hjelpe folk som ikke kan betjene gjelden sin, ifølge et oppslag i Trønder-Avisa 18. oktober. I nesten alle saker er det klienter med forbrukslån. Folk blir i stor grad styrt av andres luksusliv med dyre ferieturer, voldsomme kleskjøp, bil, unødvendig oppussing av kjøkken, bad, hytter, telefoner og så videre. De blir fristet til å bruke mye mer penger enn de har, ifølge Navs gjeldsrådgiver.

Det er vel ikke så veldig vanskelig å se sammenheng mellom disse to medieoppslagene?

Jeg tror dette stikker dypt og handler om en altfor stor individuell frihet og hang etter materielle goder i stedet for virkelige verdier. «Sette tæring etter næring,» slår liksom ikke an mer.

Her er et par tiltak: For det første må forbrukslån rett og slett forbys! Slike lån er det ikke behov for, og de skaper bare lidelser. Dernest må vilkårene for kredittkort innskrenkes. Begge deler skaper sikkert bråk med både finansnæring og EU, men den kampen må noen rikspolitikere tørre å ta. Dernest må politikerne se på mediebransjen og rett og slett vurdere begrensninger i reklame. Det totale trykket av reklame på internett, TV, aviser, journaler og så videre, er enormt mye større i dag enn for bare 30 år siden.

Jeg vil heller ikke være med å betale for andre sin luksus. Jeg synes det er prinsipielt feil at Nav betaler regninger til de som ikke greier å gjøre opp for seg, men det er bra at de driver rådgivning.

