Julebetraktning

Av og til er det på sin plass å bryte med et lovverk for å gjøre noe som er rett! Gunnar Stålsett sender et tydelig signal inn i vår selvgode virkelighet: Forsvar verdier som er større enn alt! Det er slik man skaper framskritt. Det er slik historien har beveget seg framover.

Dersom man kun er opptatt av å bøye seg for tidens normer, gjør man bekvemmeligheten og nytten til bibel, og politikere og direktorater til guder. Det blir ikke framskritt av slikt. Vi har levd lenge nok i en økonomisk og teknologisk boble til å forstå at denne bobla ikke fører oss inn i en lykkevind. Vi har erfart at virkelige verdier trues daglig, og vi mister mer og mer kontakt med det humanistiske grunnlaget vårt land er fundert på. Den pensjonerte biskopen holder opp et speil for nasjonen, og den dagen alle tør å se seg selv i det speilet - kan vi snakke om en ny æra.

Da kan vi begynne på utviklinga mot framtida!

