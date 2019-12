Det er ikke så lett å være ni år gammel og skulle ta bussen til skolen i 2020

Regjeringen er sent ute med tiltak for fastlegene

- Det har gått for langt. Folk må få slippe å være hovedmistenkte for svindel når de ber om hjelp

Av og til er det på plass å bryte med et lovverk for å gjøre noe som er rett

147 pågrepet i Tyrkia – mistenkes for bånd til IS

Saken oppdateres.

Da vi valgte en annen skole enn nærskolen til vår sønn da han begynte i første klasse, så var kollektivtransport en av de viktigste momentene å ta hensyn til. Etter årene med SFO ville vi vite at han kunne komme seg til skolen på en trygg og forutsigbar måte alene. Det var med lettelse at vi oppdaget at buss nummer 6 gikk hele veien fra Flatåsen der vi bor og til skolen på Rotvoll. Det var før omleggingen av bussrutene i Trondheim.

LES OGSÅ: Det er ingen skam å snu, AtB

Fra høsten har vi ikke lenger plass på SFO og bussen blir en nødvendighet. Men rutene har blitt lagt om, og vi sitter igjen med en bussforbindelse som framstår som ganske uoverkommelig å manøvrere seg gjennom for en ni år gammel gutt. AtB Reise foreslår at han først må ta en buss fra Flatåsen til Tonstad, så metrobuss eller rute nr. 15 fra Tonstad til Strindheim, på Strindheim må han krysse veien over til en annen holdeplass før han kan ta den tredje og siste bussen til skolen. Dette estimerer AtB at vil ta 50-60 minutter hver vei, noe som er ganske mye mer enn direktebussen ville ha tatt. I tillegg er det to ruter nummer 40 som går fra Tonstad til Flatåsen og kun én av dem stopper ved oss. Dette åpner for forvirring og muligheten for at han tar feil buss.

LES OGSÅ: AtB endrer busstilbudet for innbyggerne i Klæbu

Et annet alternativ er at han går til Romolslia og tar direktebussen derfra til Rotvoll. Den bruker omtrent like lang tid, ca, én time hver vei, men har ingen bytte av buss, noe som ville oppleves tryggere for både barn og foreldre. Men det vil ta et voksent menneske 17-20 minutter å gå fra vårt hus til holdeplassen på Romolslia, og et barns tempo er erfaringsmessig en god del tregere, så det framstår heller ikke som en god løsning.

En tredje mulighet er å kunne ta buss til Heimdal og så toget til Rotvoll. Da blir det bare ett stopp for barnet å forholde seg til og dermed mindre sjanse for kluss. Riktignok får vi ikke dekket skoleskyss med tog, men det kan vi ta på vår egen kappe. Skuffelsen var dermed stor da vi oppdaget at togrutene også blir endret fra første januar, slik at han ikke vil rekke å komme seg på skolen i tide.

LES OGSÅ: Lengselen etter buss 38

Det er mange årsaker til at noen foreldre velger privatskole framfor nærskole for sine barn, men jeg har aldri hørt noen begrunnelser som ikke involverer en overbevisning om at det handler om barnets beste. Det er ikke vårt barns beste å gå på nærskolen per i dag, men det er definitivt heller ikke vårt barns beste å skulle manøvrere seg gjennom tre busser hver vei i rushtiden. Barn er forskjellige. Noen er mer selvstendige, mens andre trenger trygge rutiner. Det føles som et valg mellom pest og kolera fra høsten av, og det føles ikke godt å skulle sende vår sønn ut i kaoset med busser.

På Rotvoll er det nå tre skoler og to barnehager, og det er mange foreldre som uttrykker frustrasjon over hvor vanskelig det er å komme seg til Rotvoll på en praktisk, barnetilgjengelig, forutsigbar og miljøvennlig måte. Selv for barn som bor relativt nært Rotvoll rapporteres det om kaotiske bussbytter og tidkrevende kollektivreiser til og fra skolen. Noen forteller om busser som ikke engang kommer og barn som blir stående og vente forgjeves. Jeg håper derfor at AtB arbeider fram et bedre alternativ for de mange.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter