Valgkomiteen har skapt uro

- Hvis vindkastene ikke blir for sterke blir det et heidundrende show

- Ikke forvent at politi eller ambulanse sørger for skyssen

Av og til er det på plass å bryte med et lovverk for å gjøre noe som er rett

Et ølglass i ansiktet og en utskjelt bussjåfør: Her er de mest leste debattene i 2019

Saken oppdateres.

Det ble ikke ro i rekkene og nyskapt tro på fremtiden etter at valgkomiteen la frem sitt forslag til nytt styre i RBK . Nils Arne Eggen og Rune Bratseth var hurtig ute med støtte til Ivar Koteng. Nils Arne svært tydelig. I veteranmiljøet er det delte meninger. Blant medlemmene forøvrig også delte meninger. Noen gleder seg til årsmøtet, for nå blir det «liv». Ikke akkurat det RBK trenger nå.

LES OGSÅ: Innstilt som ny styreleder i RBK: Vil være mindre synlig enn Koteng

Min personlige mening er at valgkomiteen har satt RBK i en ytterst vanskelig situasjon. Vi har ny ( uerfaren) sportsdirektør, Trond Alstad har sluttet, to i styret gir seg. Det er mye kompetanse og erfaring ute på kort tid. Tidligere har vi lært at kontinuitet er et suksesskriterie, i RBK og i næringslivet forøvrig. Det er riktig. Slik er det.

Dersom Tove Moe Dyrhaug «plutselig» nå får et godt jobbtilbud (hun jobber vel i meste laget), og hun slår til, er RBK totalt ribbet for livsviktig kontinuitet og erfaringer. Samtidig skal RBK bli et vinnerlag igjen, publikum skal vinnes og RBK må ut i samfunnet og bli sett og likt. Mange store oppgaver venter. Noen av disse målsetningene så vi på siste medlemsmøte. Store oppgaver.

LES OGSÅ: Kjære Rosenborg! Her er mine ti juleønsker til Brakka

Timingen for å bytte styreleder blir helt feil. Riktignok har Ivar også noen tabber bak seg (formalfeil ved oppsigelsen av Kåre), men hvem har ikke gjort feil på sin vei? Nå trenger vi at noen med all kunnskap og god kontinuitet holder skuta på rett kurs gjennom 2020. Vi trenger det mer enn på mange år.

Mitt ønske er at årsmøtet ser disse utfordringene og tar de på alvor. Vi må ha trygghet med på ferden videre. Så kan Ivar tre tilside om to år når nykomlingene i styret har gått læretiden.

Årsmøtet velger, og årsmøtet må ta ansvar for de valgene som gjøres. Godt valg i februar.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter