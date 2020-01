Forsøpling i Ringvebukta

En av de hovedmistenkte har meldt seg for politiet etter Ila-skyting

Saken oppdateres.

Ved Ladestien, fem meter fra sjøen, like ved Ringvebukta, nedenfor nye funkisboliger, kastes hageavfall. Det kastes også plastpotter og lignende. Tydelig at nabolaget benytter stedet som deponi for søppel.

Jeg utfordrer Trondheim bydrift til å ta tak i dette og nabolaget til å kutte ut uskikken. Jeg har flere ganger plukket opp plast på plassen, jeg bedriver nemlig «plirring» (plukking og trilling). Flott at det har blitt in med «plogging» (plukking og jogging)! Dessuten slutt å kaste sigarettsneiper, tyggis og snusbleier blant annet på Ladestien og ellers. Det tar år før naturen bryter det ned!

Folkens, skjerpings i 2020. Godt miljøår, ikke noe er viktigere enn det!

