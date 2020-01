Skøyteisen i Trondheim

Saken oppdateres.

Jeg har «alltid» gått på skøyter. Stadion var favoritten i gamle dager, men Buranbanen og Rosenborgbanen ble også besøkt, og Ilaparken ble etterhvert favoritten. Søndager senhøstes var ofte skøytene med i ryggsekken på tur i Marka. Der fant vi små vann som var frosset såpass at skøytene ble tatt i bruk.

Da vi bodde i Oslo, var vi heldige å ha Frognerbanen i nærheten. Men det beste var at da vi flyttet til Sverresborg i 1970, hadde vi Theisendammen som nabo. Det har vært mangt et spadetak der oppe senhøstes og vinter for å rydde plass til noen skøytetak. Nå er det ikke skøytebane der i år, den er flyttet til Haukvannet. Skøytene våre er flyttet til barnebarn i Oslo, så vårt liv på isen med skøyter er over. I dagens avis er «Dagens bilde» fra Haukvannet. Der er det avbildet et barn som får lov til å gjøre noe som alle må advares mot - nemlig å kaste sten og greiner ut på overvannet. Når dette fryser fast i isen (for kulda kommer tilbake), kan det forårsake stygge ulykker for skøytegåerne. Vi har lang erfaring.

