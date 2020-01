Må alt handle om kjønnskrig?

Far og to døtre havnet på taket i grøfta

Jeg var ikke klar over at vi menn bruker fyrverkeri for å undertrykke kvinner. Da jeg først leste debattinnlegget til Svanhild Haugnes, hvor hun skriver at hun hater nyttårsaften på grunn av fyrverkeri, ble jeg møtt av en problematikk som ofte møter meg når det gjelder meninger i nyhetsmedia: Kjønnet mitt definerer meg.

For selv om det helt åpenbart er fyrverkeri som er problemet for Haugnes og hunden hennes, så er det menn som får skylden. Ikke bare menn som bruker fyrverkeri uaktsomt, men alle menn, såpass at hun foreslår at kollektiv avstraffelse og gjeninnføring av tvungen førstegangstjeneste. Her hadde det jo vært gøy å foreslå «tvungen munnkurv på kjerringer i fylla fordi de gneller», men det holder jeg meg for god til. Jeg liker ikke å generalisere.

Hun skriver at det tydeligvis fortsatt er menn som styrer i dette landet, og at det dermed blir «skutt i hytt og helvete om ett år også». Nå synes ikke jeg personlig at mann er et skjellsord, men det kan jo hende at vår statsminister Erna Solberg helst vil bli omtalt som kvinne, uten at jeg vet det så klart.

Uten at det skal ha noe å si, så er jeg i enig i at vi bør forby privat bruk av fyrverkeri. Men jeg er mann, så jeg får åpenbart ikke lov til å være på laget til Haugnes og hunden hennes. Jeg har dog også forståelse for alle som ønsker at det skal være tillatt, uavhengig av kjønn.

Haugnes eksemplifiserer med følgende: «Far: Nå er det blitt mørkt. Skal vi sende opp én prøverakett? Barna: Jaaa!» Her har altså barna heldigvis fått lov til å være kjønnsnøytrale, heldiggriser. Uansett er poenget at det sikkert også finnes mødre som liker å glede barna sine med fyrverkeri, og at det sikkert også finnes barn som ikke liker fyrverkeri.

Haugnes stiller også spørsmål om alle involverte i fyrverkeritenningen har på seg vernebriller, og om barna er på sikker avstand. I tillegg eksemplifiserer hun med øyeskader, redde dyr, ungdom som bruker det som våpen, og store summer ut av vinduet. Takker nok en gang for at både barn, ungdom, og dyr her får lov til å være kjønnsnøytrale. Her har hun uansett et poeng i at fyrverkeri kan være farlig hvis det blir brukt uaktsomt. Akkurat som kjøkkenkniver, biler, og egentlig stort sett alt når jeg tenker meg om. TV 2 melder om at 16 personer fikk øyeskader i år som følge av fyrverkeri på nyttårsaften, fem alvorlige og elleve moderat alvorlige. Dette er selvsagt 16 for mye, men ikke nok til å gjøre fyrverkeri ulovlig i hele Norge, da er jeg redd det er lite som er lov til slutt.

Ja, flere menn er uenig i et forbud, men det betyr ikke at dette er en debatt mellom kvinner og menn. Dette er en debatt mellom de som vil benytte seg aktsomt av fyrverkeri privat, og de som ønsker et forbud mot det. Det har ingenting med kjønn å gjøre. Hvis man vil kjempe for likestilling og kvinnekamp bør man rette fokus på lønn og rettigheter hos sykepleiere. Godt nyttår!

