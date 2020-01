Jeg var ikke klar over at vi menn bruker fyrverkeri for å undertrykke kvinner

Saken oppdateres.

Innlegget mitt fra fredag 3. januar ble sendt inn til Adressa før det var tillatt å sende opp fyrverkeri på nyttårsaften. Fortvilelsen jeg kjente på var stor. Nei, Storvik, jeg var ikke beruset. Nei, til dere i kommentarfeltet på internett, jeg er ikke sexist. Spørsmålet mitt er enkelt: Hvorfor er privat fyrverkeri lov?

LES OGSÅ: Det første innlegget til Svanhild Haugnes

LES OGSÅ: Må alt handle om kjønnskrig?

Jeg beklager at statistikken og min sarkasme rundt denne har krenket noen. Fakta er uansett at to av tre ikke ønsker dagens ordning med fyrverkeri, og det er menn som trekker dette tallet ned (Norstat/Nito). At motstanden mot fyrverkeri har økt siden for ett år siden, ser ut til å være det eneste nye. Likevel skjer det ingenting.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Vi vet at det er mange branner, hvor millioner går opp i røyk. Vi vet at det er flere øyeskader, og leger uttaler at de ønsker et forbud mot privat fyrverkeri. Vi vet at et stort antall dyr plages og dør, og Dyrebeskyttelsen er imot fyrverkeri. Vi vet at fyrverkeri avfyres mot andre personer og inni bygninger. Vi vet at fyrverkeri avfyres både før og etter nyttårsaften, senest i går kveld. Alt dette vet vi.

Kostnadene for dyrene og for enkeltmennesker er veldig store. For de som rammes kan det ikke måles i penger. I tillegg kommer det litt rare faktum at vi hvert år bruker 300 – 350 millioner kroner på fyrverkeri. Mens vi for eksempel i 2019 til sammenligning ga 220 millioner kroner til TV-aksjonen.

LES OGSÅ: Veterinærens tips for redde hunder på nyttårsaften

Ja, det er gøy å skyte opp. Ja, det er fantastisk å se på. Men det er også gøy å kjøre rasende fort på veien. Det er mye ulovlig som er gøy, men det er ulovlig nettopp fordi konsekvensene er så store. Så hva i all verden er det som gjør at privat fyrverkeri fortsatt er lov? Dette spørsmålet satte jeg på spissen i mitt forrige innlegg. Er det mennene i statistikken sin feil? Er det fyrverkeri-lobbyen som er så sterk? Hva i all verden er det egentlig som foregår? Hvorfor er det fortsatt lov? Det kan umulig være fordi de negative konsekvensene er for små.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno