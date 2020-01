- Det er forkastelig at det blir gjort grovt skadeverk for å vise motstand

Fredag 3. januar syklet jeg på jobb. Jeg var litt skeptisk fordi værmeldingen for hjemturen varslet snø og vind, men jeg tenkte: De brøyter nok sykkelveier og fortauer, så det går nok bra.

Da jeg syklet hjem like over klokken fem var verken sykkelveier eller fortauene brøytet. Sykling der var svært vanskelig fordi snøen pakket seg mellom dekk og skjerm og snødybden var så stor at forhjulet skled. Derfor valgte jeg å sykle i veien der biler hadde tråkket snøen flat. Risikoen for å falle er stor under slike forhold for piggene går ikke gjennom snøen og ned i underlaget, og det er ingen forvarsel før man ligger og spreller i vegbanen.

Jeg tenkte: Jeg burde ikke ha syklet – det er for farlig. Tusen takk til bilister og sjåføren på leddbussen som holdt lang avstand til meg før de tok en sikker forbikjøring. Av og til ligger biler kun få meter bak, og hvis sykkelen sklir kan det bli fatalt. Men jeg hadde rett angående brøyting av sykkelveier og fortauer for senere på kvelden da jeg kjørte til butikken var de brøytet, men da var det ingen syklister der.

Neste jobbturen i snøvær vil bli med bil fordi det er mye tryggere. Sikre trafikkforhold i rett tid er avgjørende for hva hvilke valg man tar, bil eller sykkel. Forresten angående rett tid, hvem er det som lager brøytekontraktene som gjør det mulig for vegbrøyterne å fylle nybrøytede fortau med snø?

