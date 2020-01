Nok synsing, Sandvik! Rusreformen vil redde liv

Her trener du billigst i Trondheim

Saken oppdateres.

Fylkesordføreren ga oss ingen grunner til å velte rusreformen. Her kommer fem grunner til at avkriminalisering av mindre narkotikalovbrudd er lurt:

Rusreformutvalget har kommet fram til at straff for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk ikke kan rettferdiggjøres. Alle vet at Norge ikke er Portugal, men vi må naturligvis hente kunnskap fra andre land med positive resultat av rusreform.

Tung avhengighet av rus må forebygges. Rusreformutvalget mener at avkriminalisering er nødvendig for at det skal bli lettere å få hjelp uten å bli stigmatisert og straffa for mindre narkotikalovbrudd.

Fokuset i ruspolitikken bør være på skadeforebygging og ikke på straff. Rusreformen er et skritt i retning av mindre lidelse, og det handler ikke om «romantisering av narkotika» slik fylkesordføreren antyder.

Det finnes ikke vitenskapelig belegg for å si at bruken av illegale rusmidler vil øke etter en avkriminalisering. Fylkesordførerens påstand om at avkriminalisering øker rekrutteringen inn i rus er basert på spekulasjon og ikke erfaring om hvordan loven virker.

Et bredt sammensatt rusreformutvalg konkluderer med at kriminalisering har utilsikta negative virkninger, og det bør veie tungt. Politiet utgjør mindretallet. Nå er det på tide at politikerne også lytter til eksperter innen helse og rettsvitenskap.

