Utrykningspolitiet ble målløse? Jeg er målløs!

Leser på adressa.no at en kvinne ble tatt av politiet for dårlig kjøreatferd, fredag. Kan så lese at utrykningspolitiet ble målløse da de fikk sett grunnen for denne dårlige kjøreatferden. Kvinnen satt med telefonen foran rattet og videosamtaler under kjøring i en tunnel! Det var snøkaos i hele Trøndelag fredag, men i selve tunnelen var det jo bedre kjøreforhold?

Mistenker at samtalen startet før hun kjørte inn i tunnelen, men kan ikke bevise dette. Kvinnen fikk forenklet forelegg og to prikker på førerkortet? Hva i alle dager? Jeg er målløs! Kvinnen skulle vært fratatt førerkortet på flekken! Skulle likt å ha sett mediesirkuset om denne kvinnen krasjet med en barnefamilie hvor hele gjengen mistet livet, og politiet fremdeles sitter på kontoret sitt og er målløse i media.

