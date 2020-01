Taperforeningen må legges ned

Oscar-utdelingen for andre år uten vert

Liverpool-stjernen lurte «hele Sverige». Her er forklaringen

Over 1000 lynnedslag i Midt-Norge på ett døgn: - Sjelden det er så mye vintertorden som dette

En jobbintervjuer som ikke bryr seg om tatovering og svetteringer under armene

Hvorfor «sutrer» de nestbeste skiløperne på for lite penger?

Saken oppdateres.

Jeg stiftet taperforeningen i 1993, og fikk hjulpet 2700 tapere fra hele Norge til oppreisning med 372 millioner kroner. Nå mener jeg at Stiftelsen Rettferd for taperne, som den opprinnelig het, må legges ned for godt!

Det er ikke lenger behov for denne virksomheten, som årlig koster Staten 3,4 millioner kroner. Jeg mener at landets fylkesmenn må overta denne jobben, og da vil to ting virkelig skje: Staten sparer 3, 4 millioner kroner i årlig støtte, og taperne vil få profesjonelle saksbehandlere!

LES OGSÅ: Tidligere Falstad-elev får erstatning