Hvor var bydrift på glattisen?

Saken oppdateres.

I dag ble fotgjengere møtt med et islagt dekke på det nye Torget. Her har vi ventet tålmodig på et torg som omsider har blitt noenlunde ferdig etter flere års stenging. Store investeringer og utbedringer er foretatt til store kostnader. Men hva er det som møter oss? Jo, et islagt torg hvor mange i dag har falt stygt og skadet seg! At varmekabler ennå ikke er påslått er jo en ting, men heller ikke et eneste sandkorn var å se!

Hvis det er så knapt med ressurser at ingen i kommunen eller bydrift kan strø, foreslår jeg at dere setter ut sandkasser så publikum kan strø selv. Skal så gjerne bidra, for slik kan dere ikke behandle oss publikum. Kan ta med i samme slengen at kommunen har sluttet å brøyte fortau i min bydel ved veiene til barneskolen.

Barn og voksne må gå i gata, hvor det og er glatt. Jeg har hørt rykter om at alle ressurser nå går til Metrobussen. Hvis dette er riktig: Er det slik vi ønsker å ha det? Er det god samfunnsøkonomi at folk havner på legevakt og sykehus med brudd?

