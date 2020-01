Humorkritikeren svarer på kritikken: Hva er Nikolaj Khan egentlig fundamentalt uenig i?

Jeg trodde digitalkamera var en flopp og at Bush var for dum til å bli president

Her bløffet Berge og spilte under falskt navn. Nå er han tilbake der alt startet

Å fjerne et tilbud som har eksistert i over 50 år, berører svært mange

Frykter at viktig tilbud til syk far forsvinner

Her bløffet Berge og spilte under falskt navn. Nå er han tilbake der alt startet

Saken oppdateres.

Spaltist Nikolaj Khan er «fundamentalt uenig i» min kronikk om bråket rundt jødesvinsketsjen og flauhetskonkurransen i «Radioresepsjonen». Han skriver at det er et problem at jeg påstår at det er tidens tegn at noen reagerer negativt på sketsjene. Det er uklart hvor i teksten han finner den påstanden. Det er en stråmann.

For ordens skyld: Jeg skrev om at det er problematisk at Mina Adampour, Monica Csango og Jonis Josef beskyldte forfatter Hilde Henriksen, satirekollektivet Norske Grønnsaker og komiker Tore Sagen for å bedrive rasisme, antirasisme og trakassering, når intensjonene så tydelig ikke var ondsinnede.

LES OGSÅ: Hvem trenger fiender når man har venner man kan beskylde for rasisme og antisemittisme?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

LES OGSÅ: Jeg er fundamentalt uenig med deg

Kahn mener jeg bruker billig retorisk hersketeknikk når jeg setter kritikken av sketsjen i konteksten «krenkelsens tid» (hans tolkning, som han skriver). Men jeg påstod altså aldri at det er tidens tegn at noen reagerer negativt. Jeg skrev at det er forståelig at Adampour, Csango og Josef reagerer på noe de oppfatter som fremmedfiendtlighet.

Problemet er hvordan de, sammen med kommentatorer og kommentarfelt, angriper meningsfeller når intensjonene er gode og konteksten definert. Det er beklagelig at man utilsiktet sårer noen, men er man rasist og antisemitt for det? Dette er uavhengig av tiden det skjer i.

Khan ber meg i tillegg om å forsvare hvorfor det var gode sketsjer, men hvor har han det fra at jeg synes at de var gode? Jeg gjør ingen vurdering av kvaliteten i kronikken, så han kan ikke vite om vi er uenige. En ny stråmann der, altså.

Nikolaj Khan kan ikke være uttalt fundamentalt uenig i noe jeg ikke har påstått, så hva er det han egentlig er fundamentalt uenig i?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno