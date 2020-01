Lær elevene håndverk de kan få bruk for senere i livet

Er avisen et mikrofonstativ for aktivister som ønsker å liberalisere innvandringspolitikken?

Saken oppdateres.

Jeg står i ei gruppe som heter «Kunst og håndverk 1-7 trinn» på Facebook. Dette er en gruppe hvor lærere i grunnskolens barnetrinn er samlet og utveksler ideer og oppgaver for den aldersgruppen i småskolen.

LES OGSÅ: Før fikk de ungdom på døra som spurte etter jobb. Slik er det ikke lenger

Jeg er rystet når jeg leser og ser alt det av aktivisering med søppel og rask som er omtrent det eneste barn i dette faget får jobbe med. Det bør et opprør til i befolkningen, blant både foreldre og lærere. Er det ikke lenger ressurser gitt til skolene, øremerket dette faget? Om ikke så bør det snarest inn.

Det er direkte sørgelig å se at barn i dette faget blir sysselsatt med å dandere søppel gjennom hele barneskolen. Det er da vel ingen som ønsker å ha disse produktene av gamle plastkorker, isoporrask, papprask og filler i sine hjem som «dekorasjon» laget av barna?

LES OGSÅ: Redd foreldrene skremmer barna bort fra yrkesfag

Lær nå barna håndverk de kan få bruk for senere i livet. Lær de å sy, både ulike typer sting og med maskin, lær de å sy glidelås i en bukse der glidelåsen er ødelagt. Lær de å legge opp bukser og enkel søm de selv kan reparere klær med. Lær de å lage mønster og produsere noe ut av det. Lær de å strikke, gimpe, hekle. Lær de å sage, hamre og lage ting i trematerialer, som man har bruk for. Lær de å lage kurver av pedikk og annet materiale. Lær de å lage ting og smykker i metall, som man kan bruke til noe, som foreldre og barna siden, ønsker å ha fremme i sine hjem, eller smykke seg med. Lær de å lage ting man har bruk for ut av skinn, som belter, såler, smykker, punger og vesker.

Dette faget har knapt matnyttig innhold lenger i skolen, der materialkostnadene er så skåret ned at det er til å gråte over! Er skolen en læringsarena, eller en oppbevaringsplass for barna?

Hvem er det som sitter i regjering og utdanningsdepartementet og legger lista for all denne søppelproduksjonen i dette faget? Det virker som at det ikke er midler i grunnskolen til noe som helst av materialer lenger, i denne «oljenasjonen». Nå må dere politikere se til å ta skjeen i annen hånd, og begynne å rydde opp i alt tøvet dere leverer av politikk og manglende oppfølging ut til kommunene! Barna er fremtiden, og skolen skal ikke være en oppbevaringsanstalt, men en læringsarena!

LES OGSÅ: Bruker en halv million på en skole som ikke trengs

Selv gikk jeg barneskolen på 70-tallet. Vi lærte matnyttige ting. Noe man har bruk for å kunne hele livet. Det var aldri snakk om at det manglet midler eller utstyr. I dag sitter stort sett elevene og limer sammen søppel, under forsvar å være «kunst». La det kommet et opprør blant foreldre i forhold til dette faget i skolen. Man merker lite av «oljerikdommen» i befolkningen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter