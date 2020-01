Dette kan jo ikke stemme?

– Veldig bra at det blir færre biler i gata slik at bussen slipper fortere fram

Vi kjørte elbilen vår opp til Røros forrige helg, og tenkte at det var ikke nødvendig å ta med egen lader, da det er kommet opp en Fortum ladestasjon ved Coop kjøpesenter der.

Bilen ble stående på lading i to timer, og da jeg koblet fra fikk jeg straks en tekstmelding fra Fortum som fortalte at dette gildet forbrukte 30,5 kW og kostet 320 kroner. Dette blir faktisk omkring 10,60 kroner pr. kW! Ti ganger dyrere enn hva man betaler i en privat husholdning.

Så da blir mitt spørsmål: Er dette lov? Hvordan kan Fortum drive på slik? Hvor er miljømoralen i dette? Vi kommer ikke til å bruke disse «melkeku-stasjonene» så lenge prisen på lading er helt ut av proporsjoner! Betal meg heller tilbake to tredjedeler av dette ranet. Og til alle dere som ikke helt ser problemet kan jeg opplyse at en elbil har grovt sett et sommertidsforbruk på mellom 1,2-1,5 kW pr. mil. Vintertidsforbruket ligger ca. på 1,8-2,0 kW. Vår bil (ZOE) har et batteri på 42 kW. Finn ut hva literprisen for dette gildet da blir. Vi blir stadig flere som kjører elbil, og vi bidrar masse til et renere miljø.

