Lundemo, vi må se hverandre i hvitøyet

Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet

Det er nok hyggelig for de som får søndags-betalt, men totalt uforståelig for oss som bor her

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 13. januar skriver kommentator Trygve Lundemo om åpent kontorlandskap. Dersom innholdet i kommentaren er talende for hans erfaringer, må jeg si at det er interessante arbeidsforhold de har i Adresseavisen: «… du oppføre deg ordentlig til og med overfor kolleger du ikke tåler trynet på. Ikke kan du se porno, ikke kan du pille deg i nesa, og når én er forkjølet, sprer smitten seg over hele det åpne landskapet.». Og det med henvisning til Ranheimsveien 9 der vi i Sticos holder til.

LES OGSÅ: Hun vil ha oss bort fra faste plasser

Adresseavisen har tidligere brukt to sider på å fortelle hvordan Sticos har det i Ranheimsveien 9, men for å hjelpe på hukommelsen din, Lundemo, vil jeg bare minne om noen enkle fakta:

I Sticos har vi totalt 3659,7 kvadratmeter til rådighet, eller noe over 30 kvadratmeter pr. ansatt. I tillegg kommer ei fantastisk kantine vi deler med resten av huset. I tillegg til teamarealet og arbeidsstasjonene, har vi rikelig med stillerom for konsentrasjonskrevende arbeid og telefonrom som kan brukes for ikke å forstyrre andre. Og vi vil gjerne at folk skal treffes på kryss og tvers av avdelinger, slå av en prat og ha det trivelig. Derfor har vi også flere sosiale soner. I praksis har hver ansatt i Sticos 2,7 stoler som kan velges avhengig av hva en skal gjøre.

LES OGSÅ: Kontorlandskap må ha godt med plass for hver ansatt

Selvsagt gir åpent kontorlandskap mange utfordringer. Men det gjør lukkete kontor også. Vi har valgt å utforme arbeidsstedet vårt for å gjøre en best mulig jobb for kundene våre. Det innebærer å diskutere løsninger i teamet og på tvers av avdelinger. Da må vi se hverandre i hvitøyet.

Du er hjertelig velkommen til oss i Sticos, så kan du med selvsyn se at å jobbe i landskap kan fungere aldeles utmerket!