Jeg har et inntrykk av at folk blir mistrodd

Saken oppdateres.

Ifølge lederen i Adressa nylig har stortingspresidenten i forbindelse med Nav-saken uttalt seg på vegne av samfunnet: «Vi tok utgangspunkt i at folk utnyttet systemet, ikke at de faktisk trengte hjelp». Dette høres ikke særlig bra ut, men det er nok grunn til å tro at presidenten har truffet spikeren på hodet.

Og noe nytt er det jo ikke. De som måtte oppsøke «fattigkassa» i gamle dager, ble svært nøye saumfart før de fikk noen utbetaling. Man regnet med at de forsøkte seg med lureri. Jeg er redd vi ikke har kommet særlig lengre i dag heller. Det gjelder ikke bare Nav, men det meste av det offentlige Norge, og mye annet, for eksempel forsikringsselskaper. I utgangpunktet ser man søkeren som en smarting som gjør forsøk på å jukse til seg ekstra midler. Slike søkere finnes nok, men det er meningsløst å ha en slik oppfatning som utgangspunkt.

Jeg har, som nevrolog, sikkert skrevet minst et par tusen legeerklæringer til Nav, forsikringsselskaper og andre, og i den forbindelse har jeg alltid gått gjennom aktuelle saksdokumenter. Og jeg kan ikke fri meg fra at jeg ofte har sittet igjen med et inntrykk av at den generelle holdning fra samfunnsmaskineriet har vært mistro, helt fra starten av. Og pasienten, den skadde eller hva man nå vil kalle det, er alltid en svake part i møtet med oss som representerer samfunnet.

Samme hvilken rolle man måtte ha i systemet er det helt urimelig å starte kontakten med mistro når noen søker hjelp. Man må ikke lære av politikerne – de tar standpunkt først og forsøker deretter å finne alle mulige begrunnelser for dette, istedenfor å gjøre som de egentlig burde: Se på alle sakens momenter, vurdere disse med et åpent sinn, og dernest ta standpunkt, og eventuelt endre dette dersom nye momenter kommer til.

Også jeg forstår at man ikke kan gå til Nav eller til et forsikringsselskap eller andre og si at man mener seg berettiget til erstatning fordi man falt og slo seg i forrige uke, og så er det fremdeles vondt. Det må nødvendigvis være god kontroll, ellers ville hele systemet kollapse. Men mistro i utgangspunktet? Nei, det må være ganske feil.

