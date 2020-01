Trondheim og Trøndelag SV om nattbuss-tilbudet: Bare noen minutter til ytterdøra

Svar til spaltist Stein Arne Sæther og Turistforeningen: Vindkraft er et tiltak for å redde naturen og klimaet

Det er mørkt og pulsen går raskere og raskere. Selv om beina er slitne, småløper de; men ikke for fort. Aldri for fort. For det er viktig at de ikke kan se at redselen sitter i kroppen. Gutta som gikk av bussen samtidig ler like bak, men det er mørk og umulig å vite hvor de er. De roper. «Hei, du der! Vent ...» Hånden knytter seg rundt nøkkelknippet i hånden. Knokene blir hvite rundt husnøkkelen som stikker ut mellom fingrene. Bare for sikkerhets skyld er også headsettet er på plass, men det er ingen musikk på øret; det er viktig at de kan tro de ikke blir hørt. Farten økes litt mer. Over på andre siden av veien. De kommer nærmere. De krysser veien. «Hei, vent da!». Bare, noen minutter igjen til ytterdøra.

Dette er en virkelighet til nærmere 20 000 jenter når de skal hjem fra byen en natt til søndag. For vi tar forholdsregler: Snakker i telefonen, går litt fortere, sender meldinger til venner om hvor de befinner seg til enhver tid, passer på at de gjør noe. Dette er forholdsregler som gjør at vi følger oss litt tryggere, men vår trygghet skal ikke stå og falle på hvorvidt vi snakker i telefonen eller ikke på vei hjem.

Et tiltak for en litt tryggere vei hjem er at nattbussen kan stoppe mellom holdeplasser. En rekke holdeplasser har store avstander mellom seg og et ekstra stopp kan være forskjellen som stopper at flere jenter blir en del av statistikken den natten. Det kan løses så enkelt som at jenta sier ifra til bussjåføren hvor hun ønsker å bli satt av og bussjåføren ser til at bare hun går av på det stoppet. Et ekstra stopp mellom holdeplasser betyr lite for alle andre, men ekstremt mye for andre.

Frykten mange jenter kjenner på er ikke ubegrunnet. Når vi vet at over 29 prosent av jenter i videregående skole har opplevd seksuell trakassering og hver fjerde student opplyser det samme og at det tross store mørketall i 2018 ble anmeldt om over 263 808 seksuallovbrudd i Trøndelag er det ikke rart at kvinner føler seg utrygge.

Det skal likevel poengteres at de fleste voldtekter ikke er overfallsvoldtekter, men blir utført av personer i nær omgangskrets: venner, bekjente eller familie. Men frykten for å gå hjem fra byen alene skal og må tas på alvor fullt da det er en reell forskjell mellom kjønnene i statistikk som omhandler uønsket seksuell oppmerksomhet og voldtekt. Mye må gjøres for at seksuell trakassering og voldtekt skal bekjempes, likevel kan små tiltak som at bussen stopper litt nærmere døra bidra til å skape trygghet i hverdagen.

Det er mørkt og kaldt i Trøndelag. Lyden av Astrid S med «Sing it With Me» strømmer ut av headsettet. Inngangsdøren er rett rundt neste hjørne. Gutta som gikk av på bussholdeplassen er langt bak.

