Rolf Jarle Brøske (H) om avviklingen av helsetilbudet i Spania: Ansvaret for Vistamar-skandalen ligger hos Ap

De ansatte ved Trondheim kommunes rehabiliteringssenter Vistamar i Spania spør i Ordet fritt om hvorfor politikerne har vært så taus om nedleggelsen av det populære tilbudet. Spørsmålet er høyst relevant, men skytset rettes dessverre ikke mot riktig adressat. Det er nemlig ikke «politikerne» i alminnelighet som har vært taus om denne skandalen. De ansvarlige er Arbeiderpartiet som har vært enerådende om makta i byen i snart 20 år, i denne saken godt beskyttet av regionens enerådende mediehus Adresseavisen.

Det er riktig som de ansatte påpeker at Vistamar for noen år siden var gjennom en periode med kritiske overskrifter i forbindelse med en revisjonsrapport. Kontrollkomiteen reiste da ned for å snakke med ansatte og brukere. Vi møtte en stab som imponerte oss alle. Forholdene lå tilbake i tid, og var rettet opp takket være et solid styre, ny ledelse og motiverte ansatte. Det er nesten ikke sykefravær og både ansatte og brukere er svært fornøyd. Komiteens medlemmer, fra Høyre og Frp til Ap, var enig om at driften er god og et viktig supplement til velferdstjenesten i Trondheim kommune. Dessverre tapte Aps representanter kampen internt i sitt parti. Ap har for lenge siden bestemt seg for å seigpine Vistamar, og startet med å doble egenandelen for alle brukere. I desember vedtok de å legge ned tilbudet.

Dette har ikke skjedd uten motstand. Opposisjonen, med både Høyre, FrP, Pensjonistpartiet og Venstre har foreslått å videreføre tilbudet. Vi har lagt inn penger for å sikre at alle kan benytte seg av det, og ikke bare de rike slik konsekvensen har vært av Aps politikk. I budsjettdebatten avkrevde vi Ap svar om deres heksejakt på tilbudet. Vi snakket om at tilbudet gjør at flere kan bo hjemme lenger. Og vi stilte spørsmål om hvor mye Ap var villig til å sløse av skattebetalernes penger for å ri partipolitiske prinsipper. Som vanlig var det ingen ordentlige svar å få.

Ingrid Skjøtskift fra Høyre har etter gjentatte spørsmål edelig fått vite prislappen på nedleggelsen. Det tomme lokalet i Spania vil koste skattebetalerne i Trondheim mer enn 50 millioner kroner frem til 2029. Dette er en skandale som savner sidestykke i offentlig pengebruk, men som Ap så langt har sluppet svært billig unna.

At Ap rir slike kamper er ikke overraskende. Det er verre at Adresseavisen som i desember var monopolavis og eneste referent av budsjettdebatten i Rådhuset valgte å ikke skrive ett eneste ord om skandalen. Nedleggelsen av Vistamar berører mange innbyggere i Trondheim kommune, men fikk dessverre likevel ingen omtale.

Det finnes politikere som har kjempet for denne saken. Vi har besøkt Vistamar, lyttet til ansatte og brukere, og vi har lenge forsøkt å få skandalen frem i lyset. Saken demonstrer med all tydelighet behovet for en alternativ stemme og ny politisk ledelse etter 20 år med Ap med makta.

