Det er en tanke, eller rettere sagt et spørsmål, som har dukket opp for meg når jeg hører mange sterke ord fra representanter fra Frp i forbindelse med at ei mor med to barn hentes hjem fra Syria: Er det ikke rom for anger?

Skal det ikke være mulig for et menneske som har gjort svært alvorlige feilvurderinger og valg, å få mulighet til å rette opp, ta følgene av de valgene man har gjort og så finne en ny vei? Jeg har hørt profilerte Frp-ere (blant annet Sylvi Listhaug og hennes tidligere rådgiver Espen Teigen) si at de har andre ting å bruke tida på enn å angre. Så det er mulig at anger, gjenoppretting og nye valg har dårlige kår i Fremskrittspartiet. Det er holdninger som gjør det trangt å være menneske.

