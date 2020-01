Trondheim Bydrift svarer irritert beboer ved Sirkus Shopping: Vi burde holdt igjen

I denne utstillingen kunne hvilket som helst bilde blitt valgt ut for et nærblikk

Vi ønsker å gi et tilsvar på spørsmålet: «Kan noen fortelle meg hvorfor Trondheim bydrift til stadighet koster og salter fortau ved Sirkus Shopping midt på dagen når det er meldt tre plussgrader neste døgn og bittelitt nedbør i form av regn?»

Kort oppsummert kan vi si at denne gangen burde vi holdt igjen ytterligere og vurdert om det i det hele tatt var behov for kosting og salting. Traktoren som ble observert søndag kostet og saltet tørr og «varm» vei. Vi forholdt oss til værmeldinger og prognoser, og beslutning om preventiv salting ble tatt. Det kom litt snø på ettermiddagen, og denne ble faktisk til is ila natt til mandag - likevel kunne vi handlet annerledes.Det er lett å se feil ved tiltaket i ettertid, men ikke alltid like lett når beslutningen skal tas.

Trøndere og landsmenn for øvrig er særdeles opptatt av værmeldinger. Lokalavisen oppretter livestudio når det meldes «unormalt» vær. Ansatte i bydrift er absolutt intet unntak. Hos oss overvåkes vær, vind, støv, luftfuktighet, duggpunkt og snødybde daglig og vi iverksetter tiltak med bakgrunn i analysene vi gjør. På tross av dette opplever vi at været snur og/eller at vi bommer med tiltakene, og vær trygg, vi liker det ikke!

Når vi nå tar til orde for å forklare oss så skyldes det at vi står ovenfor flere dilemmaer i den daglige vinterdriften. Vi skal drifte rasjonelt, men samtidig i henhold til standardiserte krav. Prioriterte gang og sykkelveger skal ha en standard som tilsier bar asfalt, og da må vi være i forkant.

Jeg kan forvisse om at søndagens kosting og salting er diskutert i bydrift, og vi opplever spørsmålet fra innbyggeren som betimelig. Bydrift utfører store deler av vintervedlikeholdet på bestilling i henhold til standardiserte krav. Min mening er at vi i det store og hele lykkes med dette, men vi må forbeholde oss retten til å feile noen ganger!

